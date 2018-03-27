İzmir'in Fethinin 937. Yıl Dönümü Selçuk'ta Kutlandı

İlki geçtiğimiz yıl Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen 1081 İzmir'in Türkler Tarafından Fethi Kutlamaları, bu yıl Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Selçuk'ta 24 Mart Cumartesi günü düzenlenen Çaka Bey'in Selçuk' u (Ayasuluğ, Efes) Fethi Paneli ve aynı gün ziyarete açılan Çaka Bey Kitap Günleri'yle başlayan etkinlikler, Pazar günü gerçekleştirilen renkli kutlamalar ile sona erdi.

Selçuk Kaymakam Vekili Erol Türkmen, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İlçe Gençlik Spor Müdürü Hüseyin Kılınç, Ege Bölge Deniz Komutanı Kıdemli Deniz Albay Hasan Çankaya, Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli, Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu Sporu Şampiyonu Fırat Ürün ve antrenör Volkan Ersöz' ün katılımlarıyla Selçuk pazaryerinde gerçekleşen törenin açılışında konuşan Prof. Dr. Refik Turan, Çaka Bey'in Türk tarihi açısından önemine değindi. Selçuklu Devleti'nin, 11. yüzyılın büyük güçlerinden olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, dünyada büyük dönüşümlerin yaşandığı bu yüzyılda, Çaka Bey'in Selçuklulara güç veren komutanlardan birisi olduğunu söyledi. İzmir'in Çaka Bey'in Türklere hediyesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Turan, "Selçuk, İzmir bir vatan parçasıdır. Vatanın kalp atışlarının en güzel duyulduğu yerlerden bir tanesi İzmir'dir" dedi.

Törende Selçuk Efes Çaka Bey Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda dereceye giren sporculara ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çaka Bey konulu kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kutlamalar, Selçuk Belediyesi Zeybek Ekibi ve Seymenler tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterilerinin ardından MFÖ konseriyle sona erdi. (BC - - ANKARA