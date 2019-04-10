İzmir'in En İlginç Devir Teslimi: Başkanlığı Eşine Devretti

İzmir'in en ilginç devir teslimi: Başkanlığı eşine devretti

İZMİR - Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, mazbatasını almasının ardından eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan başkanlığı devraldı. Duygu dolu anların yaşandığı devir teslim töreninde görevini devreden Çalkaya, "Cumhuriyetin 100. yılını kapsayan bu dönemde Cumhuriyete değer veren vatandaşlar seçimde gerekeni yapmıştır" derken, Fatma Çalkaya'da, adaletten ayrılmadan Balçova halkına hizmet edeceğinin sözünü verdi.

Seçimlerden sonra en çok merak edilen törenlerden birisi olan Balçova Belediye Başkanlığı'nın devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Adaylığı kabul edilmeyen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine, CHP tarafından Çalkaya'nın eşi Fatma Çalkaya aday gösterilmişti. Fatma Çalkaya, yüzde 67 oy alarak belediye başkanı seçildi. Balçova İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan törenle mazbatasını alan Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri, daha sonra Balçova Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Resmi törenin ardından belediyeye geçen Fatma Çalkaya'yı eski başkan ve eşi olan Mehmet Ali Çalkaya ile coşkulu bir kalabalık karşıladı. Devir-teslim töreninde bir konuşma yapan Mehmet Ali Çalkaya, "Bugün bu ülkede hala rahat yaşayabiliyorsak bu cumhuriyet sayesindedir. 2019 seçimleri de bu açıdan ayrıca önemlidir; çünkü cumhuriyetin 100. yıl dönümü bu dönemde 2023 yılında yaşanacaktır. İktidar bu seçimlerde bütün önemli şehirleri kaybetti. Milletimiz cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği değerlere bağlılığını seçimlerde gösterdi. Cumhuriyet öncelikle kadınlara çok önem verdi. Balçova Halkı'da seçimlerde bir kadın belediye başkanı seçerek cumhuriyete olan hassasiyetini gösterdi. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fatma Çalkaya'ya, üzerinde "Hak, hukuk ve adalet her zaman yol göstericiniz olsun" yazılı bir adalet heykeli veren Mehmet Ali Çalkaya, "Adalet bütün dünyada bir kadın heykeli tarafından temsil edilir. Yeni başkanımızın da adaletten ayrılmadan hizmet dağıtacağına eminim. Bugün ülkemizde yaşanan adaletsizliklere inat onlar adaletle Balçova halkına hizmet edecekler" dedi.

Balçova'da 15 yıldır başarıyla ve dürüst bir şekilde yürütülen insan odaklı belediyecilik hizmetleri sürdüreceğini ifade eden Fatma Çalkaya da, "Balçova halkına, meclis üyesi arkadaşlarıma ve benimle birlikte bu yolda mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ilçe örgütlerine yürekten teşekkür ediyorum. Biz başkanımızdan aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için bu yola girdik. Bize gösterilen bu güveni boşa çıkarmayacağız ve var gücümüzle Balçova Halkına hizmet edeceğiz. Balçova'da kimsenin aç ve açıkta olmayacağı, eğitime, engellilere ve kadınlara verilen hizmetler büyüyerek devam edecek. Bugünden itibaren CHP rozetini çıkararak 80 bin Balçovalıya hizmet edeceğim; ama Cumhuriyet Halk Partisini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden hiç ayrılmayacağım" dedi.

Kaynak: İHA