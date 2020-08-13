İZMİR Güneşin hem sıcağı hem de ışınları tehlikeli
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İZMİR Güneşin hem sıcağı hem de ışınları tehlikeli

Güneşin hem sıcağı hem de ışınları tehlikeliİZMİR'de yaşayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, güneşin hem sıcağıyla hem de ışınlarıyla rahatsızlıklara yol açabileceğini, ölüme varan ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebileceğini belirtip, uyardı.

13.08.2020 09:18 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:26

Güneşin hem sıcağı hem de ışınları tehlikeli

İZMİR'de yaşayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, güneşin hem sıcağıyla hem de ışınlarıyla rahatsızlıklara yol açabileceğini, ölüme varan ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebileceğini belirtip, uyardı. Dr. Yetim, "Aşırı sıcak olmayan bir günde bile güneş altında olup ışınlarına maruz kalmak tehlikeli. Ultraviyole ışınlarının beyne zararı var. Aman dikkat" dedi.

İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, güneşin ısı ve ışınlarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Güneşin hem ısısıyla hem de ışınıyla vücuda zarar verebileceğini belirten Uzm. Dr. Yetim, ilk olarak ısısını ele alıp, "Örneğin hamamdaki sıcaklık tansiyonun düşmesine, vücutta su kaybına, dolayısıyla bayılmaya veya ölüme varan sorunlara yol açabiliyor. Güneşin sıcaklık etkisiyle de bu tablo oluşabilir. Bir de güneşin ışınının bir etkisi var. Yaz aylarında bu olayda önemli oluyor. Güneşin ışınlarının başımıza, vücudumuza etki ettiğinde beynimizin bazı merkezlerinde çalışma bozukluklarına yol açabiliyor. Bu ışınlar beyindeki, beden ısısı ayarlama merkezini yani termoregülasyon merkezini etkiler. İşte bu termoregülasyon merkezi bozulunca vücudumuz ısınsa bile serinleyemeyeceği için ısı daha hızlı bir şekilde artar. 42 derecelere kadar çıkar. Bayılmalara ve ölümlere yol açar" dedi.

GÜNEŞ ÇARPINCA NELER YAPILMALI

Güneş çarpmasının belirtilerinden de bahseden Uzm. Dr. Necdet Yetim, "Baygın birinin vücuduna bakarsanız sıcaktır. Fakat kupkurudur. İşte bu güneş çarpmasının en önemli belirtisi. Kas krampları, bulantı, kusma, öğürme durumları da tabloya eklenebilir" dedi. Güneş çarpmasıyla karşılaşıldığında ilk yapılması gerekenin o kişiyi güneşin etkisinden kurtarmak olduğunu belirten Uzman Dr. Necdet Yetim, "Güneşin etkilediği kişiyi serin bir yere almalıyız ya da üzerine güneşin etkisinden koruyacak bir şey koymalıyız. Bulantı ve kusmayı göz önüne alırsak, kişi yan yatırılmalıdır. Ayakları da yukarı kaldırarak kan basıncını sağlamak faydalı olacaktır. Buz torbalarıyla müdahale edilebilir, bu da çok faydalı olur. Hiçbir şey yoksa ıslanmış bez parçaları kişinin başına göğsüne kollarına konabilir. Soğuk kompresler yapılabilir. Kişinin şuuru bir az kendine gelince bol sıvı verilebilir ayran verilebilir" diye konuştu.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Mevsimin en etkili ayında olunduğundan bahseden Dr. Necdet Yetim, "Güneşin en dik geldiği ay temmuz ve ağustos. Güneş ışınlarının en dik geldiği saatler 11.00 ile 15.00 arası. Çünkü bu saatlerde güneş çarpması gibi olaylara daha sık rastlanıyor. Güneşin etkisi hem ısı olarak hem ışık olarak daha etkili oluyor. Muhakkak güneşin altında fazla kalmamak, duracaksak şapka kullanmak en basit ve ilk tedbirdir. Bunun yanında gölgede durmak, mümkün olduğu kadar bol sıvı almak, vücudu nemlendirmek en önemli faktörlerdir" ifadelerini kullandı.

İZMİR Güneşin hem sıcağı hem de ışınları tehlikeli

Kaynak: DHA

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