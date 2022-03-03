İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! 3 Mart İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Mart Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

03.03.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,DALLAS ÇİFTLİĞİ,İZMİRGAZ,PARKORMAN SPORTİF TESİSLERİ

03.03.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM,LATİFE HANIM MAHALLELERİ,KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ,S.S ÖRNEKKÖY TOPL. KOOP,KARŞIYAKA BLD. FEN İŞL. ŞANTİYESİ,ALP BÖKE CADDESİ,K.YAKA BLD GERİATIK MERKEZİ

03.03.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİLER,CUMHURİYET,İZKENT,ÇAĞDAŞ MAHALLELERİ,PTT SANTRALİ,EVKA1 SU POMPA

03.03.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ILIPINAR MAHALLESİ KÜME EVLERİ, HASANOĞLU AKARYAKIT, İZMİR FOÇA KARAYOLU, ILIPINAR SÜT KUZU KOKOREÇ, EZGİ KIRAATHANESİ VE CİVARLARI

03.03.2022 09:00 12:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ 1009, 1016, 1022 SOKAKLARI VE CİVARLARI

03.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6794/4,6807/1,6845,6762/3 SOKAKLAR VE CİVARI

03.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6762 SOKAK VE CİVARI

03.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK,BAHÇELİEVLER MAHALLELERİ,1827,1834/1-2-3,1843/2 SOKAKLAR VE CİVARI

03.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK MAHALLESİ,YAŞAM SOKAK,BALÇOVA BARAJ YOLU VE CİVARI

03.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFERTEPE MAHALLESİ,538 SOKAK VE CİVARI

03.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARIYER MAHALLESİ,3284-5683/10-5683/11-5683/8-5683/9-5696-5696/2-5697-5741-5741/6-5741/7-COŞKUN KALE,ŞEHİT ER HÜSEYİN KAYA SOKAKLAR VE CİVARI

03.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENNETÇEŞME MAHALLESİ,3991/1,4,5,8-3997 SOKAKLAR VE CİVARI

03.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,1308,1310,1316 SOKAKLAR VE CİVARI

03.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MH. ARMUTLU HÜRRIYET MH. FAIL BEY. YARESLI ÇK. YAZAR SK. ÇAĞILTEPE. PALAMUT. MITHATPAŞA. MUSTAFA ALTINEL. YENI ARDIÇ. AKASYA SK. DEFNE SK. SELVI SK. DOKUZ EYLÜL. KAYIN. BAYRAMLI KÜMEEVLER. MERCAN SK. ZIYA GÖKALP SK. DEĞIRMEN. HAKIMIYETI MILLIYE. FENER. LALE SK. TEKÇAM. İSTIKLAL. ETHEM EFENDI CD. GÜL SOKAK VE CIVARLARI

03.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ARMUTLU 85 .YI CUMHURIYET MH. ARMUTLU HÜRRIYET MH. KARALILAR ÇK. YARESLI ÇK. İNÖNÜ SK. KOCA CAMII. SAKARYA CD. YENI ARDIÇ. KAZIM DIRIK CD. MITHATPAŞA SK. ŞAIR NAMIK KEMAL SK. ARMUTLU OKUL BAKKAL ALI ÇK. DEMIRCILER SOKAK VE CIVARLARI

03.03.2022 09:00 11:00 OG Manevra MEHMET AKIF ERSOY MH. ÖRNEKKÖY MH. SOĞUKPINAR MH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. 2.ÖTEYAKA SK. 1. ÖTEYAKA KÜMEEVLERI. ÇAYIRLAR KÜMEEVLER. SAYRA-ÇINAR. MEHMET AKIF. ÖZDEŞKENT SITESI İÇ YOLU VE CIVARLARI

03.03.2022 09:00 11:00 OG Manevra SEKIZ EYLÜL MH. MEHMET AKIF ERSOY MH. HARILDAK KÜMESI. 1.ÖTEYAKA KÜMEEVLERI. 233/6 SK. KIRAZLI CD. 224 SOKAK VE CIVARLARI

03.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma "MEHMET AKIF ERSOY MH. 1.ÖTEYAKA MEVKI MEHMET TÜRK TR AYŞE KESMECI SLM.GRB. TR KEMALPAŞA BELEDIYES ÖZEL TR MEMIŞ KIRLI SLM GRB.TR VE CIVARLARI"

03.03.2022 09:00 11:00 OG Manevra MEHMET AKIF ERSOY MH. ÖRNEKKÖY MH. SOĞUKPINAR MH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. 2.ÖTEYAKA SK. 1. ÖTEYAKA KÜMEEVLERI. ÇAYIRLAR KÜMEEVLER. SAYRA-ÇINAR. MEHMET AKIF. ÖZDEŞKENT SITESI İÇ YOLU VE CIVARLARI

03.03.2022 09:00 11:00 OG Manevra SEKIZ EYLÜL MH. MEHMET AKIF ERSOY MH. HARILDAK KÜMESI. 1.ÖTEYAKA KÜMEEVLERI. 233/6 SK. KIRAZLI CD. 224 SOKAK VE CIVARLARI

03.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-49

03.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR BENGILER MH. 6203, 6218 SK. CIVARI M-19

03.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENIŞEHIR MAH. TAMAMI L-510

03.03.2022 09:30 13:30 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ HÜSEYİN EFE ÖZEL TR, TURKCELL AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, VODOFONE AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, HAYDAR DİLBAZ ÖZEL TR, KIZILTEPE TR-1, MUSA MURAT ÖZEL TR-2, MUSA MURAT ÖZEL TR, GÜLDEM TAVUKÇULUK ÖZEL TR, ALİ EROĞLU ÖZEL TR, ÖRLEMİŞ TR-1, AŞAĞIŞAKRAN TR-1, TÜRKMENHAN GES DM, ABDURRAHMAN GÜNCAN ÖZEL TR, DAĞHAN RES ÖZEL TR, YATMANHAN RES ÖZEL TR, YNB GES ÖZEL TR, TÜRKMENHAN GES ÖZEL TR, AŞAGI ŞAKRAN KÖYÜ, KIZILTEPE KÖYÜ, ÖRLEMİŞ KÖYÜ, ŞAKRAN İNCİRLİK BÖLGESİ SÜSLER İNŞAAT-1, İRFAN ÇALIŞAL, DEMİRYOLU İŞ SENDİKASI, TARİŞ, SÜSLER İNŞAAT 2, ABS NAKLİYAT, İNCİRLİK SOKAK, 3499, 3504, 3497, 3515, 3489, 3521, 3432, 3400, 3397, 3395, 3396 SOKAKLARI, ŞAİR MEHMET AKİF CADDESİ, YÜKSEKKÖY, KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ, BAHCEDERE KÖYÜ, ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU, HALİL EKİCİ, M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI, MÜCAHİT SÜLÜN Ö, TURKCELL-2 , SELAMİ ORHAN, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU, MUSTAFA ŞENGÜL, MUSTAFA ALTUNTAŞ, İZSU KAPIKAYA - 2, İZSU YÜKSEKKÖY, İBRAHİM YILDIRIM, HACIÖMERLİ SULAMA, HÜSEYİN EFE, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU, MEHMET ELİBOL, NVD GES, ZEYBEK GES, MELTEK GES, ÇAPRAZ GES, MEDET SALKAYA, YÜKSEKKÖY GES-1, YÜKSEKKÖY GES-2, MENİKTAN İNŞAAT VE CİVARLARI

03.03.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE KÜÇÜK ÖREN SOKAK TR-1

Haberler.com - Gündem