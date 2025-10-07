İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

FOÇA

Kesinti ID: 3492816

Mahalle: Yenibağarası

Etkilenen Bölgeler: Gece Sefası, Hezaren, Böğürtlen, Çuha, Erguvan, Yenibahar, Kasımpatı, Limon, Melisa, Mine, Piyan, Şakayık, Palmiye, Şebboy, Mor Menekşe, Korunga, Gardenya Sokakları ve çevresi

Tarih: 07 Ekim 2025

Saat: 09.00 – 12.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

BAYRAKLI

Kesinti ID: 3497915

Mahalle: Adalet

Etkilenen Bölgeler: Haydar Aliyev Caddesi, Ozan Abay Caddesi, Manas Bulvarı ve 2131/1, 2131/2, 2131/5, 2131/8, 2131/15, 2131/16, 2131/17, 1601 numaralı sokaklar

Tarih: 07 Ekim 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

TİRE

Kesinti ID: 3499784

Etkilenen Mahalleler ve Bölgeler:

Başköy (Başköy Köyü, Yeşildere, Kureş, Ortaköy, Kayalı)

Armutlu (Armutlu Köyü, Armutlu Ara Yolu, Yemişler Yolu)

Akmescit (Akmescit Köyü, Cumhuriyet Mahallesi)

Yemişler (Yemişler Köyü)

Toparlar (Toparlar Köyü, Toparlar Yolu)

Topalak (Topalak Köyü, Mersindere, Topalak Köy Yolu)

Somak (İncirliova Yolu, Küme Evler)

Ortaköy (Ortaköy Köyü, Yayla Küme Evleri, Kayalı Mevkii)

Musalar (Musalar Köyü)

Turan (Yığıntaş, Küme Evleri)

Kaplan (Kaplan, Çukurköy–Ceritler Yolu)

Hisarlık (Hisarlık Köyü, Yuvalı, Hasançavuşlar, Selçuk–Yuvalı Yolu)

Çukurköy (Çukurköy Köyü, Sarpça Ara Yolu, Dağ Yolu)

Tarih: 07 Ekim 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

BERGAMA

Kesinti ID: 3499805

Etkilenen Mahalleler: Karaveliler, Kıranlı, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıcuma, Çamavlu, Güneşli

Tarih: 07 Ekim 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

KARŞIYAKA

Donanmacı Mahallesi

Kesinti ID: 3501007

Etkilenen Bölgeler: 1721, 1726, 1727 numaralı sokaklar, Yalı Mahallesi, Hüseyin Çağlayan Sokak, Kemal Paşa Caddesi, Ulvi Başman Sokak ve Osman Bey Parkı içi

Saat: 09.30 – 15.30

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3501010

Etkilenen Bölgeler: Sancar Maruflu, 1740/1. Sokak, Yalı Mahallesi, Fazıl Bey Caddesi, Park İçi Yolu

Saat: 14.00 – 16.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Yamanlar, Sancaklı ve Doğançay Mahalleleri

Kesinti ID: 3501284 ve 3501291

Etkilenen Bölgeler: Yamanlar (Karagöl Yolu, Küme Evleri), Sancaklı, Doğançay (7190/4. Sokak)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3501290

Bölge: Yamanlar

Saat: 17.00 – 17.15

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

KARABAĞLAR

Kesinti ID: 3501278

Mahalle: Vatan

Etkilenen Bölgeler: 9130, 9105, 9090, 9087, 9136, 9138, 9166, 9132 numaralı sokaklar ile Faruk Akar Karasu Caddesi

Tarih: 07 Ekim 2025

Saat: 01.00 – 01.30

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

BAYRAKLI

Kesinti ID: 3501282

Mahalleler: Atatürk, Osmangazi, Kızılay, İnönü

Etkilenen Bölgeler:

Atatürk Mahallesi: Ziya Gökalp, Yavuz, Osmangazi, Fehmi Yiğin Caddeleri ve çevresindeki çok sayıda sokak

Osmangazi Mahallesi: İbrahim Raci, İbrahim Galip, İbrahim Etem, Dumlupınar Caddeleri ve 570–589 arası sokaklar

Kızılay Mahallesi: Hürriyet, Ersoy Caddeleri ve 728. Sokak

İnönü Mahallesi: Şehit Mustafa Parkı, Hakkı Çavuş Parkı, 729–795 arası sokaklar

Saat: 09.00 – 09.15

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları