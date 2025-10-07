İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 7 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 7 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
FOÇA
Kesinti ID: 3492816
Mahalle: Yenibağarası
Etkilenen Bölgeler: Gece Sefası, Hezaren, Böğürtlen, Çuha, Erguvan, Yenibahar, Kasımpatı, Limon, Melisa, Mine, Piyan, Şakayık, Palmiye, Şebboy, Mor Menekşe, Korunga, Gardenya Sokakları ve çevresi
Tarih: 07 Ekim 2025
Saat: 09.00 – 12.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BAYRAKLI
Kesinti ID: 3497915
Mahalle: Adalet
Etkilenen Bölgeler: Haydar Aliyev Caddesi, Ozan Abay Caddesi, Manas Bulvarı ve 2131/1, 2131/2, 2131/5, 2131/8, 2131/15, 2131/16, 2131/17, 1601 numaralı sokaklar
Tarih: 07 Ekim 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TİRE
Kesinti ID: 3499784
Etkilenen Mahalleler ve Bölgeler:
Başköy (Başköy Köyü, Yeşildere, Kureş, Ortaköy, Kayalı)
Armutlu (Armutlu Köyü, Armutlu Ara Yolu, Yemişler Yolu)
Akmescit (Akmescit Köyü, Cumhuriyet Mahallesi)
Yemişler (Yemişler Köyü)
Toparlar (Toparlar Köyü, Toparlar Yolu)
Topalak (Topalak Köyü, Mersindere, Topalak Köy Yolu)
Somak (İncirliova Yolu, Küme Evler)
Ortaköy (Ortaköy Köyü, Yayla Küme Evleri, Kayalı Mevkii)
Musalar (Musalar Köyü)
Turan (Yığıntaş, Küme Evleri)
Kaplan (Kaplan, Çukurköy–Ceritler Yolu)
Hisarlık (Hisarlık Köyü, Yuvalı, Hasançavuşlar, Selçuk–Yuvalı Yolu)
Çukurköy (Çukurköy Köyü, Sarpça Ara Yolu, Dağ Yolu)
Tarih: 07 Ekim 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BERGAMA
Kesinti ID: 3499805
Etkilenen Mahalleler: Karaveliler, Kıranlı, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıcuma, Çamavlu, Güneşli
Tarih: 07 Ekim 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARŞIYAKA
Donanmacı Mahallesi
Kesinti ID: 3501007
Etkilenen Bölgeler: 1721, 1726, 1727 numaralı sokaklar, Yalı Mahallesi, Hüseyin Çağlayan Sokak, Kemal Paşa Caddesi, Ulvi Başman Sokak ve Osman Bey Parkı içi
Saat: 09.30 – 15.30
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3501010
Etkilenen Bölgeler: Sancar Maruflu, 1740/1. Sokak, Yalı Mahallesi, Fazıl Bey Caddesi, Park İçi Yolu
Saat: 14.00 – 16.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Yamanlar, Sancaklı ve Doğançay Mahalleleri
Kesinti ID: 3501284 ve 3501291
Etkilenen Bölgeler: Yamanlar (Karagöl Yolu, Küme Evleri), Sancaklı, Doğançay (7190/4. Sokak)
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3501290
Bölge: Yamanlar
Saat: 17.00 – 17.15
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARABAĞLAR
Kesinti ID: 3501278
Mahalle: Vatan
Etkilenen Bölgeler: 9130, 9105, 9090, 9087, 9136, 9138, 9166, 9132 numaralı sokaklar ile Faruk Akar Karasu Caddesi
Tarih: 07 Ekim 2025
Saat: 01.00 – 01.30
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BAYRAKLI
Kesinti ID: 3501282
Mahalleler: Atatürk, Osmangazi, Kızılay, İnönü
Etkilenen Bölgeler:
Atatürk Mahallesi: Ziya Gökalp, Yavuz, Osmangazi, Fehmi Yiğin Caddeleri ve çevresindeki çok sayıda sokak
Osmangazi Mahallesi: İbrahim Raci, İbrahim Galip, İbrahim Etem, Dumlupınar Caddeleri ve 570–589 arası sokaklar
Kızılay Mahallesi: Hürriyet, Ersoy Caddeleri ve 728. Sokak
İnönü Mahallesi: Şehit Mustafa Parkı, Hakkı Çavuş Parkı, 729–795 arası sokaklar
Saat: 09.00 – 09.15
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları