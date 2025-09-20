İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Eylül İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bergama Elektrik Kesintisi

Saat: 10:00 – 16:00

Kesinti ID: 3487720

Bölge: Göçbeyli Mahallesi (Göçbeyli Yolu, Köy İçi Yol)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Çiğli Elektrik Kesintisi

Saat: 10:00 – 16:00

Kesinti ID: 3488180

Bölge: Küçük Çiğli Mahallesi (8780/36, 8786/13, 8786/12, 8786/11, 8786, 8786/15, 8780/22, 8780/25, 8780/31, 8780/6, 8786/16, 8786/7, 8786/8, 8786/6, Murat Karayalçın, 8786/14 Sokaklar)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 12:00 – 18:00

Kesinti ID: 3488184

Bölge: Balatçık Mahallesi (8788/1, 8788, 8915/3, 8914/8, 8911/7, 8914, 8913, 8912, 8911/6, 8911/5, 8911/3, 8911/2, 8911/1, 8911, 8910, 8903/1, 8788/7, 8788/6, 8788/11, 8788/10 Sokaklar)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kemalpaşa Elektrik Kesintisi

Saat: 10:00 – 13:00

Kesinti ID: 3488275

Bölgeler:

Dereköy (4004. Sokak, Gökyaka Dereköy Yolu, Köy İçi Yolu)

Cumalı (Cumalı Yolu, Küme Evler, Köy İçi Yolu)

Vişneli Elektrik Kesintisi

Yeşilköy (Yeşilköy Yolu, Küme Evleri, Köy İçi Yolu)

Gökyaka (Gökyaka Yolu, Küme Evler, Köy İçi Yolu)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kınık Elektrik Kesintisi

Saat: 09:00 – 15:00

Kesinti ID: 3488331

Bölgeler: Dündarlı, Poyracık (Akhisar–Bergama Yolu)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Foça Elektrik Kesintisi

Saat: 09:00 – 15:00

Kesinti ID: 3488408

Bölgeler: Kazım Dirik Mahallesi (çeşitli sokaklar), Hacıveli, Kemal Atatürk Mahallesi

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Ödemiş Elektrik Kesintisi

Saat: 09:00 – 17:00

Kesinti ID: 3488418

Bölgeler:

Ortaköy, Tosunlar, Suçıktı, Köseler, Karadoğan, Dereuzunyer, Demircili, Çamyayla, Bebekler, Üzümlü

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09:00 – 17:00

Kesinti ID: 3488423

Bölge: Kayaköy

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Urla Elektrik Kesintisi

Saat: 09:00 – 16:00

Kesinti ID: 3488660

Bölge: Bademler Mahallesi (çeşitli sokaklar, Kore Çiftliği Küme Evleri)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Konak Elektrik Kesintisi

Saat: 03:00 – 06:00

Kesinti ID: 3488667

Bölge: Alsancak Mahallesi (Kıbrıs Şehitleri Caddesi, 1469, 1478, 1479, 1480 Sokaklar, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları