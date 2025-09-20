İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Eylül İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 20 Eylül günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 20 Eylül günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Bergama Elektrik Kesintisi
Saat: 10:00 – 16:00
Kesinti ID: 3487720
Bölge: Göçbeyli Mahallesi (Göçbeyli Yolu, Köy İçi Yol)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çiğli Elektrik Kesintisi
Saat: 10:00 – 16:00
Kesinti ID: 3488180
Bölge: Küçük Çiğli Mahallesi (8780/36, 8786/13, 8786/12, 8786/11, 8786, 8786/15, 8780/22, 8780/25, 8780/31, 8780/6, 8786/16, 8786/7, 8786/8, 8786/6, Murat Karayalçın, 8786/14 Sokaklar)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 12:00 – 18:00
Kesinti ID: 3488184
Bölge: Balatçık Mahallesi (8788/1, 8788, 8915/3, 8914/8, 8911/7, 8914, 8913, 8912, 8911/6, 8911/5, 8911/3, 8911/2, 8911/1, 8911, 8910, 8903/1, 8788/7, 8788/6, 8788/11, 8788/10 Sokaklar)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kemalpaşa Elektrik Kesintisi
Saat: 10:00 – 13:00
Kesinti ID: 3488275
Bölgeler:
Dereköy (4004. Sokak, Gökyaka Dereköy Yolu, Köy İçi Yolu)
Cumalı (Cumalı Yolu, Küme Evler, Köy İçi Yolu)
Vişneli Elektrik Kesintisi
Yeşilköy (Yeşilköy Yolu, Küme Evleri, Köy İçi Yolu)
Gökyaka (Gökyaka Yolu, Küme Evler, Köy İçi Yolu)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kınık Elektrik Kesintisi
Saat: 09:00 – 15:00
Kesinti ID: 3488331
Bölgeler: Dündarlı, Poyracık (Akhisar–Bergama Yolu)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Foça Elektrik Kesintisi
Saat: 09:00 – 15:00
Kesinti ID: 3488408
Bölgeler: Kazım Dirik Mahallesi (çeşitli sokaklar), Hacıveli, Kemal Atatürk Mahallesi
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş Elektrik Kesintisi
Saat: 09:00 – 17:00
Kesinti ID: 3488418
Bölgeler:
Ortaköy, Tosunlar, Suçıktı, Köseler, Karadoğan, Dereuzunyer, Demircili, Çamyayla, Bebekler, Üzümlü
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09:00 – 17:00
Kesinti ID: 3488423
Bölge: Kayaköy
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla Elektrik Kesintisi
Saat: 09:00 – 16:00
Kesinti ID: 3488660
Bölge: Bademler Mahallesi (çeşitli sokaklar, Kore Çiftliği Küme Evleri)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Konak Elektrik Kesintisi
Saat: 03:00 – 06:00
Kesinti ID: 3488667
Bölge: Alsancak Mahallesi (Kıbrıs Şehitleri Caddesi, 1469, 1478, 1479, 1480 Sokaklar, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları