İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde Dilek Gappi başkanlığa seçildi
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İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde Dilek Gappi başkanlığa seçildi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde Dilek Gappi başkanlığa seçildi
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin 17. Olağan Genel Kurulu'nda Dilek Gappi, yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin 17. Olağan Genel Kurulu'nda Dilek Gappi, yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen kurulda, Dilek Gappi, Mustafa Yılmaz, Murat Attila ve Mehmet Ali Okumuş'un hazırladığı dört liste yarıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan kurulda, 563 üye oy kullandı. Oyların çoğunluğunu alan Dilek Gappi yönetimindeki liste, seçimi kazandı.

Genel Kurul sonrası değerlendirme yapan Gappi, "Basın sektörünün en büyük sorununun itibar olması içimizi acıtıyor. O nedenle yapacağımız her çalışma bizim için itibarı yükselten kazanca dönmeli. Her eleştiriyi sonuna kadar dinleyeceğiz. Komisyonlarla birlikte aktif bir yönetim tarzı uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Gappi başkanlığındaki yönetimde şu isimler yer aldı:

"Semih Aksoy, Yılmaz Coşkun, Mehlika Gökmen, Meltem Seyis, Duygu Tuncer, Gökhan Soyulmaz, Esat Erçetingöz, Erdal Erek, Mücahit Bektaş, Mehmet Güçlü Güler"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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