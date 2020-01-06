İzmir Fethi Sekin ve Musa Can'ı unutmadı

06.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:15

İzmirliler, İzmir Adliyesi'nin önünde üç yıl önceki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ı unutmadı. Bayraklı Adliyesi'ndeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende konuşan Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırının Türk yargısına yapıldığını hatırlatarak, "Ama teröristler bir şeyi unuttular. Fethi Sekin gibi kahramanlarımız var. Fethi Sekinler asla bitmez. Bizler şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmayacağız. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımladı ve şunları söyledi: "Üç yıl önce bugün İzmir'de hain terörist saldırısında onlarca insanı canı pahasına koruyan kahraman polis Fethi Sekin'i ve aynı saldırıda yaşamını yitiren Musa Can'ı rahmetle anıyorum. İzmir ve ülkemiz bu kahramanlığı unutmayacak!"

"İzmir'in ikinci Hasan Tahsin'i"

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ise törende yaptığı konuşmada, "Fethi Sekin büyük bir kahramanlıkla daha büyük boyutlara ulaşacak terör saldırısını önlemiştir. Sekin,İzmir'in ikinci Hasan Tahsin'idir" dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Fethi Sekin anıtına ve Sekin'in şehit olduğu yere karanfil bırakıldı. Anma töreni kapsamında Fethi Sekin ve Musa Can için hazırlanan kum sanatı koreografisi ve belgesel izlendi.

Törene Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve kızları Zeynep Dila Sekin, Musa Can'ın eşi Mecbure Can ve kızları Emine Can, adliye personeli ve avukatlar katıldı.

Kaynak: Bültenler