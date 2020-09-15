Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri
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Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri

İzmir'de bamya yedikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yuman 3 yaşındaki Alya Yılmaz'dan geriye 20 gün önce çekilen görüntüleri kaldı.

15.09.2020 16:02 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:44

İzmir'in Kınık ilçesinde, akşam bamya yedikten sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede ölen 3 yaşındaki Alya Yılmaz'ın 20 gün önce bir yakınlarının düğünde oynarken görüntüleri hatıra kaldı.

Kınık'ta oturan Yılmaz ailesi, geçen cumartesi akşamı bamya yedi. Bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Serum takılan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eve gönderildi. İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Alya Yılmaz da rahatsızlandı. Komşu kent Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Gece fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen Alya Yılmaz kurtarılamadı. Alya Yılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan işlemler sonrası çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Alya Yılmaz, dün kentte toprağa verildi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK DAĞLADI

Ölümüyle üzüntü yaratan minik Alya'ya ait görüntüler, ortaya çıktı. İlk olarak 20 gün önce bir yakınlarını düğününe giden Alya'nın neşeyle oynadığı o anlar, dikkati çekti. Bir diğer görüntüde ise Alya'nın bir parkta çekilmiş görüntüleri yer aldı. Son olarak Alya'nın 1 yıl önce dedesinin çiftliğinde görüntülendiği görüntü bulunuyor. Tüm bu görüntüler, ölen çocuğun yakınlarına hatıra kalırken izleyenlerde üzüntü yarattı.

Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
6.FİLO: Dünya hayatı çok kısa sürdü. çünkü Alemlerin Rabbi onu ebedi dünyanın cennetinde yaşatacak.
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