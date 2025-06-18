İzmir Fen Lisesi gibi yüksek başarı isteyen okullarda taban puanlar oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Peki, İzmir'deki en iyi liseler hangileri ve kaç puanla öğrenci alıyor? 2025 LGS tercihlerinde İzmir Fen Lisesi, 492 puan ve %0,19 yüzdelik dilimle en yüksek puanlı okul olarak öne çıkıyor. Onu Atatürk Lisesi, Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi takip ediyor. Peki, İzmir Fen Lisesi kaç puan istiyor? 2025 İzmir liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri!

İZMİR FEN LİSESİ KAÇ PUAN İSTİYOR?

Taban Puanı: 492,10

Yüzdelik Dilim: %0,19

İzmir'in en yüksek puanla öğrenci alan okulu olan İzmir Fen Lisesi, 2025 LGS'de de en üst sıralardaki öğrenciler tarafından tercih edilecek. Hem akademik başarı hem de sosyal projeleriyle dikkat çeken bu okul, Bornova ilçesinde yer alıyor.

Atatürk Lisesi (Konak)

Almanca Bölümü: 490,18 puan – %0,19 dilim

İngilizce Bölümü: 483,16 puan – %0,54 dilim

İzmir Atatürk Lisesi, yabancı dil programları ve köklü eğitim geleneğiyle ön plana çıkıyor. Konak'ta bulunan lise, İzmir'in en prestijli Anadolu liseleri arasında gösteriliyor.

Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi

Taban Puanı: 475,09

Yüzdelik Dilim: %1,21

Fen liseleri arasında İzmir Fen Lisesi'nden sonra gelen Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi, üst düzey eğitim kadrosuyla dikkat çekiyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı yerleştirme takvimine göre tercihler 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

İZMİR LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ (LİNK)