İzmir eski eşinden şiddet gördüğünü ileri süren beste sözlü yardım istedi

11.09.2019 15:54

Eski eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Beste Sözlü yardım istedi

İzmir Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Çolak, iddiaya göre alkol aldıktan sonra eski eşi Beste Sözlü'ye şişe fırlattı. Şişenin sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Sözlü, 11 gün boyunca hastanede kaldı. Elmacık kemiği ile burnunun kırıldığını ve iki kez gözünden ameliyat olduğunu söyleyen Sözlü, eski eşinden şikayetçi oldu. Abdullah Çolak ise, Sözlü'nün kızının velayetini almak için kendisine iftira attığını iddia etti.

İzmir'de 2013 yıllında hayatlarını birleştiren oto tamircisi Abdullah Çolak (32) ile Beste Sözlü (22) çiftinin Hira (5) adında bir kız çocukları oldu. Çift, 3 yıl evli kaldı. Eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Beste Sözlü, 3 yıl önce boşanma davası açtı. Mahkeme, kızlarının velayetini babaya verdi. Belirlenen günlerde kızını görmeye giden Beste Sözlü'nün iddiasına göre 31 Ağustos'ta eski eşi, Annem evde olmayacak, gel kızımıza bak deyip Buca'daki evinden aldı. Abdullah Çolak'ın Alaçatı'daki evine gittiler. Çolak, akşam saatlerinde Sözlü ve kızı ile birlikte önce yemek yemeye ardından da Alaçatı'daki sanayi sitesine gitti. İddiaya göre Çolak burada alkol aldı. Daha sonra iddiaya göre Abdullah Çolak, Beste Sözlü'ye şişe fırlattı. Şişenin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Sözlü, apar topar hastaneye kaldırıldı. Önce Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götürülen Sözlü, buradan da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Eski eşinin kendisini darp ettiğini söyleyen ve rapor alan Sözlü, 11 gün boyunca hastanede tedavi altında kaldı. Hastaneden bu sabah (Çarşamba) taburcu olan Sözlü, Alaçatı Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu.

'ESKİ EŞİM BENİ ZORLA ÇALIŞTIRIYORDU'

Beste Sözlü, Eski eşim sürekli beni rahatsız ediyor. Paramı alıyor, zorla sahip oluyor. Kaç kere şikayetçi oldum, koruma kararı istedim ama bir şey değişmedi dedi. Olay anını DHA'ya anlatan Sözlü, şunları söyledi

O gün annesi evde olmayacak kızımıza sen bak diyerek beni eve çağırdı. Beni Alaçatı'ya getirdi. Ne yaparsam yapayım kurtulamıyorum. Sanayiye götürdü, alkollüydü. Şişeyi alıp yüzüme fırlattı. Şimdi de kendini savunmak için benim düştüğümü söylüyor. Kızımın gözünün önünde bana şişe fırlattı. O anda zaten bir şey hatırlamıyorum. Hastaneye kaldırmışlar. İki kere ameliyat oldum. Burnum, göz kapağım, elmacık kemiğim kırık. Görme kaybı yaşıyorum. Doktorlar bunun değişmeyeceğini söyledi. Ben şikayetçiyim. Bunun değişmesini istiyorum. Kaç kez şikayetçi oldum ama bir şey değişmedi. Ben artık bu durumdan kurtulmak istiyorum.

Eski eşinin, ayrıldıktan sonra da evine gelip zorla içeri girdiğini iddia eden Beste Sözlü, Beni zorla pavyonda çalıştırıyor. Birkaç kez zorla nitelikli cinsel istismarda bulunduğu için şikayetçi oldum ama hiçbir şey yapmadılar. Beni zorla çalıştırıyor, kızıma bakıyorum. Ailesine durumu kaç kez anlattım. Birkaç kez de darp etti, hastaneye götürdüler beni, orada da düştüğümü söyledi. Evlendikten sonra sürekli dövüyordu. Kızım da korkuyor, 'Beni buradan kurtarın' diyor. Kızımı istiyorum gerekirse yurt bile alsın, yeter ki onlara vermesin. Kızımın yurtta bile büyümesine razıyım diye konuştu.

ESKİ EŞLER BİR BİRİNİ SUÇLADI

Abdullah Çolak ise darp iddialarını yalanladı. Çolak, Darp ile alakalı bir şey yok. 3.5 yıldır ayrıyız. Kendisi de zaten bar ve pavyon ortamında çalışıyor. Kızımın velayeti bende olduğu için bana zarar vermeye çalışıyor. Kızımızı almak istiyor. Darp olsaydı neden kalkıp hastaneye götüreyim, neden başında durayım Hastanede olduğu süre içinde ne ailesi, ne bir arkadaşı geldi. Sürekli ben durdum. İstediği her şeyi söyleyebilir dedi. Çolak, olay gecesini şöyle anlattı

Sanayide oto boyacı bir ağabeyimizin dükkanında oturduk. Alkol aldık. Raporlara da yansıdı, ben sadece bir bardak alkol aldım. Biz burada içerken tuvalete gideceğini söyledi ve ayrıldı. Sonra ses geldi, biz de bunun üzerine dışarıya çıktık. Onu mazgalın yanında buldum. Gözünü tutuyordu. Ben tişörtü doğrudan gözüne bastırdım hemen arabaya bindik. Hastaneye gittik. 11 gün boyunca hastanede kaldı ve bu sürede hep yanında kaldım. Düşmesi onun lehine oldu. Benim için sıkıntı yok. Ben de Allah korkusu var, Allah yukarıda her şeyi görüyor. Gönlüm rahat. Arabamın içi hala kan. Polisler geldi, eski eşimin benden şikayetçi olduğunu söyledi. Ben ifademi verdikten sonra tekrar hastaneye yanına gittim. Darp etmiş olsam neden başında bekleyeyim Benim hakkımda ne kadar kötü düşünürse düşünsün, sorun yok. Çocuğum annesi.

Kaynak: DHA