İZMİR EMNİYETİ SUÇLULARI TEKNOLOJİYLE YAKALAYACAK

İZMİR (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından, İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde, 'Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit' ile 'Afet Kriminal İnceleme' temel eğitim kursları başlatıldı. Ayrıca, içerisindeki teknolojik cihazlar sayesinde bir Olay Yeri Şube Müdürlüğü vazifesi gören, kriminal inceleme aracı törenle İzmir Emniyeti'ne teslim edildi. İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, emniyet teşkilatının son zamanlarda gerek teknolojik gerekse nitelikli personel anlamında üst seviyelere geldiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından, İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde, 'Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit' ile 'Afet Kriminal İnceleme' temel eğitim kursları başlatıldı. Ayrıca, içerisindeki teknolojik cihazlar sayesinde bir Olay Yeri Şube Müdürlüğü vazifesi gören ve kısa adı 'Kıraç' olan kriminal inceleme aracı törenle İzmir Emniyeti'ne teslim edildi. Bu aracın yanı sıra Bergama, Çeşme, Kemalpaşa ve Menderes ilçe grup amirliklerine de olay yeri inceleme araçları teslim edildi. Yerli ve milli imkanlarla oluşturulan ve mobil bir olay yeri inceleme şube müdürlüğü olarak görev yapabilen 'Kıraç' sayesinde, olay yerindeki birçok bulgunun, kimyasal ve fiziki incelemeden dakikalar içinde geçirilip, failin kimliğinin olay yerinde tespit edilebildiği ve tespit edilen parmak izlerinin, araçtaki son teknoloji cihazlarda hızlıca geliştirilip sistemde taranarak sahibiyle eşleştirebildiği aktarılırken, polis ekiplerinin daha suç mahallinden ayrılmadan suçla ilgili somut bilgiler edinme imkanına sahip olduğu vurgulandı.

KURSİYERLERİN İLK DERSİ CİNAYET

Kursların ilk gününde, uzman polisler teslim edilen kriminal inceleme aracını kullanarak bir cinayet senaryosunu kursiyerlerin önünde canlandırdı. Uzmanlar, kursiyerlere olay yeri şeridinin nasıl çekileceğinden delillerin nasıl numaralandırılacağına kadar pek çok bilgiyi göstererek anlattı. Eğitimde, son olarak kriminal inceleme aracı içerisinde bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile olay yerinde yapılan incelemede elde edilen bulgudan alınan parmak izi, veri sistemindeki kayıtlarla eşleştirilerek katil zanlısının kimliği ortaya çıkarıldı.

AFETLERE KRİMİNAL MERCEK

Başlatılan bir diğer kurs olan 'Afet Kriminal İnceleme Eğitimi' ile kursiyerler, deprem, sel, çığ ve heyelan gibi doğal afetlerle beraber uçak, tren, metro, maden kazaları, yangın ve patlama gibi felaketlerin yaşandığı afet bölgelerinde, hayatını kaybetmiş ancak kimliği tespit edilememiş kişilerin kim olduklarını tespit etmenin püf noktalarını öğrenecek. Aynı zamanda felaketlerdeki sebep sonuç ilişkisi üzerine de eğitimin verileceği kursla birlikte, felaketlerin arkasındaki olası suçluların da tespit edilmelerini sağlanacak.

'GEREK TEKNOLOJİK GEREKSE NİTELİKLİ PERSONEL ANLAMINDA ÜST SEVİYEDEYİZ'

Araçların teslim töreninde konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, emniyet teşkilatının son zamanlarda gerek teknolojik gerekse nitelikli personel anlamında üst seviyelere geldiğini belirtip, "Bunun teknik boyutlarını hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz 2016'da maalesef ülkemiz hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu darbe girişiminde 251 kardeşimiz şehit oldu. Kriminal laboratuvarlar sizlerin de bildiği gibi suç, fail ve mekan arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartarak, meydana gelen bir olayın faillerinin tespitinde ve kamu vicdanının aydınlatılmasında büyük önem arz etmektedir. Yaşadığımız darbe girişiminin öncesini incelediğimizde, ülkemizde toplumun ve milletin, devletine ve kurumlarına olan güven duygusunu sarsmak için Ergenekon, Balyoz ve daha diğer farkına varmadığımız operasyonlarda, delil taşımak suretiyle olayların failleri saptırılarak kurumsal kimliğe halel getirecek şekilde delil transferleri yapıldı. Nitelikli personel, yüksek teknoloji, ama olmazsa olmaz adalet, doğruluk, dürüstlük devlete ve millete hizmet etme kurallarından bir an olsun vazgeçmememiz gerekiyor. Bu sapmaların bir devletin hem güvenliğine hem geleceğine nasıl etki ettiğini, devletin milletiyle olan bağını nasıl yok ettiğini hep birlikte gördük. Bundan sonraki süreçte özellikle görevimizi yaparken sadece ve sadece inanç anlamında Allah'ın kulu, hizmet anlamında da devletin memuru olmaktan bir an bile şaşmamak lazım" dedi.

'DELİLE OLAN GÜVEN, DEVLETE OLAN GÜVENDİR ANLAYIŞIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin ise, Kriminal Daire Başkanlığı'nın teknolojinin her türlü imkanı kullandığını belirterek, "Yeni gelişen teknolojileri sahaya aktarma çabasındayız. Personellerimizin suçla daha etkin mücadele etmesi ve işlenen suçların anlık ve yerinde çözümleri için yeni araçlar teslim ettik. Kriminal Daire Başkanlığı olarak, gerçekleşen olayların hızlı bir şekilde aydınlatılması noktasında İzmir Emniyeti'ne destek vereceğiz. 'Delile olan güven devlete olan güvendir' anlayışıyla mücadele edeceğiz" dedi.