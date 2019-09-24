İzmir eğridere'deki heyelan bölgesinde yaşam sürüyor

24.09.2019 10:47

Eğridere'deki heyelan bölgesinde yaşam sürüyor

İzmir'in Bornova ilçesi, kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta 7 ay önce meydana gelen heyelanın ardından, 'Afet bölgesi' ilan edilen yerde, yaşam sürüyor. Heyelanda tamamen yıkılan 27 evde yaşayan aileler başka yere gönderilirken, 'yüksek riskli' olan evlerde yaşamın sürmesi dikkat çekti. Hayvancılık yapan vatandaşlar, ineklerini götürecek yer olmadığı için evlerini terk edemediklerini söyledi.

Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta aşırı yağışlar nedeniyle Şubat ayında meydana gelen heyelanda evler çöktü, yollarda derin çatlaklar oluştu. Heyelanın ardından bölgedeki 27 ev boşaltıldı. Duvarları çatlayan cami de kullanılmaz hale geldi. Mahalleye giden yolda oluşan çatlaklar nedeniyle, girişler beton bariyerlerle kapatıldı. Afet bölgesi ilan edilen bölgede evleri hasar gören vatandaşlara, Bornova Kaymakamlığı tarafından yapılan kira yardımları sürüyor. Evleri yıkılma tehlikesi altında bulunan fakat hayvanları olduğu için mahalleden ayrılmayan bazı vatandaşlar, yıkıntıların arasında hayatlarını sürdürüyor.

Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sinan Can Öziçer, mahallede yaşayanlar açısından küçük de olsa bir tehlikenin söz konusu olduğunu belirterek, Afetin üzerinden 7 ay geçti. Enerjinin çok ciddi şekilde boşaldığını düşünüyoruz, ama bundan birkaç hafta sonra meydana gelecek aşırı yağışlar sonrasında buranın tekrar yer değiştirme durumu bulunuyor. O nedenle risk ufak da olsa var. Özellikle üst taraflardaki yapılaşmaların ağırlığından dolayı böyle bir risk var diyebiliriz ifadelerini kullandı.

'HOBİ BAHÇELERİ İÇİN YAPILAN TIRAŞLAMA SAĞLAM ZEMİNİ HASSASLAŞTIRDI'

Mahallenin hemen yanında bir hobi bahçesi bulunduğunu, bu bahçe kurulurken tıraşlama yapıldığını kaydeden Öziçer, Hobi bahçesi için yapılan tıraşlama, yeraltı suyu akış yönünü değiştirdi ve bu da sağlam zemini hassaslaştırdı. O dönem aşırı uzun süren yağmurların da katkısı ile bu doğa olayı meydana geldi. Burada vatandaşlarımızın mağduriyeti devam ediyor. Bazıları akrabalarında kalıyor. Vatandaşlar geçimlerini hayvancılık yaparak sağlıyor. O nedenle hayvanlarının barınabileceği bir barınak olmalı diye konuştu. Sinan Can Öziçer, mahallenin afet bölgesi ilan edildiğini ve artık yapılaşmanın söz konusu olamayacağını da hatırlattı.

EVLERİNİ BIRAKAMADILAR

Riskli olduğu için evini boşaltması gereken, ancak ineklerini götürecek yeri olmadığından evinden çıkamayan Gülsüm Yılmazlar (50), Hadi ben çıktım, hayvanlarımızı ne yapacağız Bunlar yer ister. Oraya buraya gittik, hayvanları istemediler. Getirdim ahıra bağladım. Ne yapayım Ben 'Satalım' diyorum, ama eşim istemiyor diye konuştu.

Evi hasar görmeyen Helime Yalın ise, Ev hasar görürse kapatır kapıyı giderim. Hayvanlar ne olur, bilmiyorum. Bu yaşta nereye gideceğim dedi.

Fatma Yılmazlar da (80), Evimde hasar yok ama bir şey olursa mecbur çıkarım. Fakat bu yaşta nereye giderim, nerede barınabilirim Nereye bir taş koyabilirim Bırakamam, bırakıp bir yere gidemem. Benim tavuklarım, kedilerim, köpeğim, ineklerim var diye konuştu.

Bornova Kaymakamlığı'ndan alınan bilgilere göre, evlerini boşaltan ailelere yapılan kira yardımları devam ediyor. Kaymakamlık, hak sahiplerinin müracaatlarını aldı. Afetten zarar görenler için ev, hayvanlara da ahır yapılacak. Eğridere'de vatandaşlar için yapılacak olan evlerin yeri belirlendi. 100 dekarlık mera alanı Hazine'ye devredilecek. Ardından yer tahsisi yapılacak. Plan ve projelerin ardından başvuru yapan yaklaşık 40 aile için evler inşa edilecek. Yapılacak olan evler, 2 yıl geri ödemesiz olarak ailelere verilecek. Mağdurlar, faizsiz olarak borçlandırılacak.

Kaynak: DHA