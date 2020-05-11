İZMİR Doktordan salgında bağışıklığı güçlendirmek için zerdeçal önerisi

Doktordan salgında bağışıklığı güçlendirmek için zerdeçal önerisiİÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı, koronavirüs sürecinde bağışıklık güçlendirici özelliği bulunan zerdeçalın her öğünde tüketilmesi önerisinde bulundu.

Doktordan salgında bağışıklığı güçlendirmek için zerdeçal önerisi

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı, koronavirüs sürecinde bağışıklık güçlendirici özelliği bulunan zerdeçalın her öğünde tüketilmesi önerisinde bulundu.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla zerdeçal tüketilmesi gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı, virüsle mücadelede zerdeçalın bir çözüm olabileceğini ancak bunun düzenli tüketim ile mümkün olduğunu söyledi. Dr. Balanlı, "Koronavirüs sürecinde kesinlikle çözüm olabilir ama tek çözüm olabilecek bir yöntem değil. Antioksidan özelliğinden dolayı son derece yararlı olabilir. Çözüm üretebilir, destekler ama mutlaka bu beslenmeyi sürdürmek gerekiyor" diye konuştu.

Zerdeçalın, yemek ile tüketebileceklerini söyleyen Dr. Balanlı, "Yemeklerin içine katılabilir, çayları yapılabilir. Günde toz halinde bir tatlı kaşığı yiyeceklere katılarak alınması gerekmektedir. Zerdeçalı düzenli kullanan ülkelerde, enfeksiyon hastalıklarının daha az gözlemlendiği görülmüştür" dedi. Dr. Balanlı, zerdeçalın etkili olabilmesi için karabiberle birlikte tüketilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

'ZERDEÇAL ÇOK SATILIYOR'

Aktar Ahmet Dinç ise zerdeçalın koronavirüs sürecinde çok satıldığını belirterek, "Bu dönemde zerdeçal çok satılıyor. Özellikle bağışıklık sistemini çok arttırıyor. Çorbalarda, salatalarda, yoğurtlarda tüketildiği zaman daha çok faydası vardır. Bu süreçte biz de tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA