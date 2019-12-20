İzmir Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran"ı sahneleyecek
Haberler » Kültür Sanat » İzmir Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran"ı sahneleyecek - Haberler

İzmir Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran"ı sahneleyecek

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yarın Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek.

20.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:58
İzmir Devlet Opera ve Balesi

Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yarın Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek.

İbrahim Yazıcı yönetiminde, 'ın koreografisiyle hazırlanan eserin genel provası yapıldı.

Yılbaşı partisinde 11 yaşındaki kız çocuğuna hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesinin anlatıldığı eserde, Aslı Çilek, Burcu Olguner, Boğaçhan Bozcaada ve Dolun Doyran rol alıyor.

İZDOB Çocuk Balesi'nden minik sanatçıların da yer aldığı 90 kişilik ekibin sahneleyeceği 2 perdelik eser, yarın Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Eser, 24, 26, 28 Aralık ile 7, 13, 15 ve 17 Ocak'ta da seyircilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler