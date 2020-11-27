ZONGULDAK - İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına 116 fidan dikildi
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ZONGULDAK - İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına 116 fidan dikildi

27.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:52

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Zonguldak'ta 116 fidan dikildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Zonguldak'ta 116 fidan dikildi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesince gerçekleştirilen etkinlikte, Sapça Tüneli çıkışında bulunan alana İzmir depreminde yaşamını yitiren vatandaşlar için dua edilmesinin ardından fidan dikimi yapıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin orman değerleri açısından zengin olduğunu, yüzde 56'lık bölümünün ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

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Bu tür etkinlikleri yapmanın ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Tutulmaz, "Burada hem 116 canımızın hatırlanmasına hem de depreme, afetlere karşı duyarlı olmamıza vesile olacak şekilde bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Bunu özellikle toplumumuz açısından önemli buluyorum çünkü biz deprem kuşağındayız. Bunun yanında coğrafi şartlarımız gereği çok değişik afetlerle karşı karşıya kalma gibi bir durumumuz var. Buna karşı hazırlıklı olmamız, onun dilinden konuşmamız ve ona göre hazırlıklarımızı yapmamız lazım." diye konuştu.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç de depremde hayatını kaybedenlerin anısına 116 fidan diktiklerini dile getirerek, "Rabb'im bizlere bir daha böyle afetler göstermesin. İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızı asla unutmayacağız." dedi.

ZONGULDAK - İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına 116 fidan dikildi
ZONGULDAK - İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına 116 fidan dikildi
ZONGULDAK - İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına 116 fidan dikildi
ZONGULDAK - İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına 116 fidan dikildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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