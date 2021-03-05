İzmir depreminde 9.5 saat sonra enkazdan çıkan Buse evlendi

İZMİR'de, meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, enkazın altında kaldıktan 9.5 saat sonra çıkarılan depremin simge isimlerinden Buse Hasyılmaz dünya evine girdi.

İzmir'de 30 Ekim 2020 meydana gelen, 6.6 büyüklüğündeki, çok sayıda kişinin yaralandığı ve hayatını kaybettiği depremin sembol isimlerinden Buse Hasyılmaz dünya evine girdi. Enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz yaklaşık 9,5 saat sonra kurtarılmıştı. Depremin sembol isimlerinden olan Buse Hasyılmaz, Nurullah Yalçın ile evlendi. Buse Hasyılmaz'ın enkaz altındayken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefon görüşmesi hafızalara kazınmıştı. Hasyılmaz ve Yalçın çiftinin şahidi Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli oldu.Bornova ilçesi Uğur Mumcu Nikah Sarayı'ndaki nikah töreninde, çiftin şahitliğini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli ve Levent Maden yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Buse ile yaptığı telefon görüşmesinde 'Ben Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Devlet olarak buradayız. Seni kurtarmak istiyoruz. Sadece senden sakin olmanı istiyorum, bana tarif et' demişti. Hasyılmaz ise, "Ben kedi sesi yapayım, siz de içeriye köpek gönderin beni bulsun" sözleri hafızalarda yer etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı