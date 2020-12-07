İzmir depreminde 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan'dan ilk adım
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İzmir depreminde 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan'dan ilk adım

07.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:03

İzmirli depremzede İnci Okan'ın ilk kez yürümesi Depremzede Alp Kırabalı'nın fizik tedavi süreci İZMİR (AA ) - İzmir'de 30 Ekim'de büyük yıkıma neden olan depremde, 17 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki konservatuvar öğrencisi İnci Okan, o tarihten bu yana ilk kez adım attı.

İzmirli depremzede İnci Okan'ın ilk kez yürümesi

Depremzede Alp Kırabalı'nın fizik tedavi süreci İZMİR (AA ) - İzmir'de 30 Ekim'de büyük yıkıma neden olan depremde, 17 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki konservatuvar öğrencisi İnci Okan, o tarihten bu yana ilk kez adım attı.

Ege Üniversitesi Hastanesinde 4 hafta süren tedavisi tamamlanınca taburcu edilen ve Karşıyaka'daki bir fizik tedavi merkezine devam eden İnci Okan'ın ilk yürüyüşü, aile üyelerinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yürümeyi yeniden öğrenen bir çocuk gibi ilk adımlarını atan Okan ile fizyoterapisti Ezgi Eryılmaz'ın sevinci de kameraya yansıdı.

Öte yandan İnci Okan ile aynı apartmanın enkazından çıkarılan ve sol kolundan yaralanan kuzeni Alp Kırabalı'nın da aynı merkezdeki tedavi süreci görüntülendi.

İkisinin de durumu iyiye gidiyor

İnci Okan'ın ablası İdil Okan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 genç depremzedenin tedavisinin de iyiye gittiğini söyledi.

Fizik tedavi merkezine giden kuzenlerin moralinin de iyi olduğunu ifade eden Okan, "Alp 4. kattaydı ve ilk kurtarılanlar arasındaydı. Omzuna kolon düştüğü için yaralanmıştı. İnci'nin de durumu iyiye gidiyor. Fizik tedavisinde yardımcı olan ekibe teşekkür ediyoruz." dedi.

DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkıma neden olan 30 Ekim depreminde, 17 saat sonra enkazdan çıkarılmış ve umudun sembol çocukları arasında yer almıştı.

İzmir depreminde 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan'dan ilk adım
İzmir depreminde 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan'dan ilk adım
İzmir depreminde 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan'dan ilk adım
İzmir depreminde 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan'dan ilk adım

Kaynak: Anadolu Ajansı

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