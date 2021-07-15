İzmir Demokrasi Üniversitesinden "Demokrasi Yürüyüşü"
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İzmir Demokrasi Üniversitesinden "Demokrasi Yürüyüşü"

İzmir Demokrasi Üniversitesinden 'Demokrasi Yürüyüşü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Demokrasi Üniversitesinin geleneksel hale getirdiği "Demokrasi Yürüyüşü"nün dördüncüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlendi.

İzmir Demokrasi Üniversitesinin geleneksel hale getirdiği "Demokrasi Yürüyüşü"nün dördüncüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlendi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde "Demokrasi Yürüyüşü" yaptı. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper önderliğinde öğretim üyelerinin cübbeleri ve idari personelin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldıkları "Demokrasi Yürüyüşü"nün, Türk akademisinin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının ifadesi olduğu vurgulandı. Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşün ardından şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Rektör Tunçsiper tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

"Hep birlikte demokrasimize sahip çıkacağız"

İzmir Demokrasi Üniversitesi Ailesi olarak geleneksel hale getirilen bu yürüyüşün üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Rektör Tunçsiper, 15 Temmuz'da meydana gelen darbe girişiminde yaşananları anlattı. Tunçsiper, "Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği direniş, tüm dünyada takdir toplamıştır. 15 Temmuz sonrası Türkiye'ye destek mesajı ileten çok sayıda uluslararası kuruluş ve 111 ülke olmuştur. Demokrasi zaferinin kazanılması uğruna şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizin de gösterdiğiniz bu duyarlılığa, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü olarak büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Sizlere güveniyorum. Sizin gibi değerli hocalarımla, akademik ve idari kadroyla çalışmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. Yürüyüşümüz nedeniyle çok büyük bir heyecan duyuyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın cumhuriyetimiz, yaşasın demokrasi, yaşasın İzmir Demokrasi Üniversitesinin güzel ailesi. Hep birlikte demokrasimize sahip çıkacağız" dedi.

15 Temmuz programı

Basın açıklamasının ardından Narlıdere Boyatlığı Şehitliği ziyaret edildi ve şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilaveti ve lokma hayrı yapıldı. Etkinlikler kapsamında saat 13.30'da 15 Temmuz Hatıra Ormanı'nda şehitlerin anısına fidan dikim etkinliği düzenlenecek. 14.00'da ise Prof. Dr. Fuat Sezgin Fuaye Alanında 15 Temmuz sanal sergi açılışı yapılacak ve ardından Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından "15 Temmuz Kalkışmasının Nihai Hedefleri" konulu konferans düzenlenecek. - İZMİR

İzmir Demokrasi Üniversitesinden 'Demokrasi Yürüyüşü'
İzmir Demokrasi Üniversitesinden 'Demokrasi Yürüyüşü'
İzmir Demokrasi Üniversitesinden 'Demokrasi Yürüyüşü'
İzmir Demokrasi Üniversitesinden 'Demokrasi Yürüyüşü'
İzmir Demokrasi Üniversitesinden 'Demokrasi Yürüyüşü'
İzmir Demokrasi Üniversitesinden 'Demokrasi Yürüyüşü'
İzmir Demokrasi Üniversitesinden 'Demokrasi Yürüyüşü'
İzmir Demokrasi Üniversitesinden 'Demokrasi Yürüyüşü'
İzmir Demokrasi Üniversitesinden 'Demokrasi Yürüyüşü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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