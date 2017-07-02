İzmir'deki Yangın Felaketi ile İlgili Son Dakika Açıklaması

İzmir'deki yangın felaketi ile ilgili son dakika açıklaması

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez: "Cam şişenin yol açtığı yönündeki bilgi net değil bana göre bir insan faaliyetidir"



İZMİR - Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, İzmir'deki yangın felaketiyle ilgili, "Hem karadan, hem havadan, hem gece, hem gündüz 24 saat buradan ayrılmadan yangını takip ediyoruz. Hemen hemen yangının yüzde 70-80'ini çevirdik az bir riskli bölge kaldı onu da karşı ateş yakarak yok etmeye çalıştık. Cam şişenin yol açtığı yönündeki bilgi net değil bana göre bir insan faaliyetidir" dedi.

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür bölgesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Ekiplerin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Üzmez, yangının kontrol altına alındığını söyledi. 24 saattir ayrılmadan yangını takip ettiklerini ifade eden Üzmez, az bir riskli bölge kaldığını anlattı. Kaç hektarlık bir alanın zarar gördüğü konusuna değinmeyen İsmail Üzmez, "Bizim için alandan daha ziyade yangının kesin sonuç olarak kontrol altında tutulmasıdır. Alanı inşallah yangın kontrol altına alındıktan sonra sizlerle oturup paylaşacağız. Yanan orman alanları bir yıl içerisinde ağaçlandırırız. Bu ne demek gördüğünüz ölü örtüyü tamamen odun hammaddesini temizleyeceğiz. Arkasından makinelerimizi sokacağız, süreceğiz ve arkasından da işçilerimizle fidanlarımızı dikeceğiz. Bizim asli görevimiz" dedi.

"Bu işin bir an önce sonuçlanması bizim için önemli"

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez,"Dün çıkan yangın İki gündür ben de Ankara'yı terk ettim buradayım. Hem karadan, hem havadan, hem gece, hem gündüz 24 saat buradan ayrılmadan yangını takip ediyoruz. İzmir'in akciğerlere az zarar görsün diye. Hemen hemen yangının yüzde 70-80'ini çevirdik az bir riskli bölge kaldı onu da karşı ateş yakarak yok etmeye çalıştık; yani yanıcı bölgeyi yok etmezseniz gece sürprizlerle karşılaşırsınız diye karşı ateş yakıyoruz. İnşallah bu gece rüzgar olmadığı taktirde çok daha iyi bir şekilde çalışmalarımızı başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız. Zaman zaman merak ediyoruz tabi ne kadar bir alan yok oldu diye. Bu işin bir an önce sonuçlanması bizim için önemli. Şu anda tek noktamız var. Her türlü riski daha aşağı çekmek için sabaha kadar yine buradayız. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürecek. Amerika'da üç hafta süren yangınlar var, Kanada'da bir buçuk ay süren yangınlar var, şehirler boşaltılıyor. Portekiz'de bir yangında hepimiz biliyoruz 62 kişi öldü. İspanya'da bir yangın devam ediyor hala tabi" şeklinde konuştu.

"Bana göre bir insan faaliyetidir diye düşünüyorum"

Genel Müdür Üzmez, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, cam şişenin yangına neden olduğu yönündeki bilginin net olmadığını söyledi. Üzmez, yangının insan kaynaklı çıkabileceğini aktararak, aşırı sıcakların yangında etkili olduğunu belirtti. İsmail Üzmez, "Türkiye şunu alıştı; çok jet hızıyla hemen 20 saat içerisinde 10 saat içerisinde söndürmeye alıştı. Çok anormal bir süreçten geçiyoruz aşırı sıcaklar. Bir günde 13 yangının çıktığı oluyor. Hem burayı kaçırmayacaksınız, sevk idare edeceksiniz; hem diğer yangınları büyütmeyeceksiniz söndüreceksiniz. Böyle olunca biraz hava olaylarından dolayı süre uzadı. Dikkat edelim dünkü alanın dışına 1 metrekare taşmadı. Cam şişenin yol açtığı yönündeki bilgi net değil bana göre bir insan faaliyetidir diye düşünüyorum; ama tabi ormanlarda atılan çöp, pislik ormanların geleceğini körelten, karartan hatta yanmasına sebep olan şeylerdir. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkatli olması, özellikle piknik yaparken batırmadan temizleyip gitmesi gerekir" dedi.

"Mücadele de bir eksiğimiz yok"

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, yangının ne zaman tam olarak kontrol alınması hususunda bilgi veremeyeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Size şu zaman demem mümkün değil; ama bu saat itibari ile tabi hava karardığı hava taşıtlarımızı çalıştıramıyoruz. Gece uçuşu çok riskli. Gündüz hava araçlarımızın sonuna kadar kullanıyoruz, gece de yatmak yok bütün ekiplerim hepsini kontrol edecekler çalışmalar sabaha kadar sürecek. Dört tane büyük uçağımız var, 11 tane helikopterimiz var. 128 tane büyük itfaiyemiz var, mühendislerimiz var müdürlerimiz var, işçilerimiz var. Yangının her tarafını sadık ekiplerimiz etrafını çevirdi ulaşılamayan tabi yolda bekliyoruz karşıda ateş var; ama ulaşılamayan yerlerde de hortumu atıyoruz. Zaman zaman da karşı ateş yakıyoruz. Pilotlarımızın sağlık durumu da iyi. Hatta bugün beşinin de hastaneden çıkış verildi Allah'a şükür hiçbir şey yok. Onun yerine yedek helikopterimiz hemen devreye girdi mücadele de bir eksiğimiz yok."