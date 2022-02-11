İzmir'deki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı - Haberler
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İzmir'deki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

AA, Seher Deniz - Güncel
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İzmir'deki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan silahlı kavgayla ilgili yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan silahlı kavgayla ilgili yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnkılap Caddesi'nde 8 Şubat gecesi 2 grup arasında yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.B, A.Ç. ve K.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Seher Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çeşme, İzmir, Güncel, Haberler

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