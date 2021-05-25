İzmir'deki göçmen derneklerinden Akçakoca Müftüsü hakkında suç duyurusu
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İzmir'deki göçmen derneklerinden Akçakoca Müftüsü hakkında suç duyurusu

İzmir'deki göçmen derneklerinden Akçakoca Müftüsü hakkında suç duyurusu
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

İzmir'deki göçmen dernekleri ve federasyonları, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle tedbiren görevden uzaklaştırılan Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir'deki göçmen dernekleri ve federasyonları, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle tedbiren görevden uzaklaştırılan Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kentteki çeşitli dernek ve federasyonların temsilcileri, İzmir Adliyesi önünde bir araya geldi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinin İzmir şubesinin eski başkanlarından avukat Aydın Özcan, grup adına yaptığı açıklamada, Müftü Soytekinoğlu'nun Selanik ve Balkan göçmenlerine yönelik ifadelerinin tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Soytekinoğlu'nun "kamu görevlisi" sıfatını taşıdığını aktaran Özcan, "Şüpheli aynı zamanda icra etmiş olduğu imamlık mesleği nedeniyle kamu görevlisi sıfatına haizdir. Şüphelinin somut olayda gerçekleşen eylemi aynı zamanda görevi kötüye kullanma suçunu da oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Özcan ve beraberindekiler, açıklamanın ardından Soytekinoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "nefret ve ayrımcılık", "hakaret", "görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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