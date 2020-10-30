İzmir'deki depremde enkaz altındakileri kurtarmak için yine aynı ses: Kimse var mı?
İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için "Kimse var mı" diyerek seslendi.
İzmir merkezli meydana gelen ve Marmara Bölgesi'nde de hissedilen 6,6 şiddetindeki deprem kentte büyük hasara neden oldu. Çok sayıda binanın hasar gördüğü depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı.
ENKAZ ALTINDAKİLERE SESLENDİLER
Deprem sonrası sosyal medyada da paylaşımlar üst üste geldi. Yıkılan binaların yanına giden vatandaşlar enkaz altında kalanlara yardımcı olmak için "Kimse var mı?" diyerek seslendi.
TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA
Şu an için can kaybına ilişkin açıklama yapılmazken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 20'ye yakın binanın yıkımına ilişkin ihbar aldıklarını söyledi. Soyer,"Yaşadığımız deprem sonrası Afet Merkezi'ne doğru yoldayım. Mevcut durumu anbean yerinde kontrol ediyoruz. Ekiplerimiz iş başında" ifadelerini kullandı.