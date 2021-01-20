İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
CANLI YAYIN: Donald Trump, Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala Beyaz Saray'dan ayrılıyor

İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

20.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:18
İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İZMİR'de Oktay Yıldız'ı otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıyla öldürdüğü iddiasıyla aranan Erdal G.(35), Yunanistan'a kaçmak isterken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakalandı.

İZMİR'de Oktay Yıldız'ı otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıyla öldürdüğü iddiasıyla aranan Erdal G.(35), Yunanistan'a kaçmak isterken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakalandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 23 Nisan 2020 akşamı yaşanan olayda Oktay Yıldız, 35 GC 2065 plakalı otomobiliyle Mithatpaşa Caddesi üzerindeki kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz saldırgan, Yıldız'a 4 el ateş edip, kaçtı. Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OPERASYONLA YAKALANDIAsayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin evli ve 2 çocuk babası Erdal G. olduğunu belirledi. Yaklaşık 9 aydır her yerde aranan Erdal G.'nin son olarak Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenerek, kullanacağı aracın plakası tespit edildi.

Şüphelinin Tekirdağ Malkara ilçesinde olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Takibe aldıkları aracı, yolunu keserek durduran ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan sürücü Erdal G.'yi gözaltına aldı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bildirildi. Kaçmak için kullandığı aracın kardeşine ait olduğu öğrenilen Erdal G. adliyeye sevk edildi. 


İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat YAYIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:18:48. #1.14#
title