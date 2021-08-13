İzmir'de yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı

İzmir'de yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' sistemi anlatıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, İzmir'deki yerel medya temsilcilerine, "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, İzmir'deki yerel medya temsilcilerine, "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Mehmet Akseki, kurumda düzenlenen programın açılışında, bu kapsamda yapılan etkinliklerle yerel medyanın sesine kulak verildiğini belirtti.

Akseki'nin açılış konuşmasının ardından başlayan oturumun moderatörlüğünü Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır gerçekleştirdi.

Oturumda konuşan Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, medyanın dünden bugüne serüvenini anlattı.

Yerel medyanın kendi ayakları üzerinde olma kavgası verdiğini belirten Kızıltaş, gazete tirajlarında yaşanan düşüşlerden bahsetti.

Türkiye'de 1980'li yıllarda günlük gazete tirajının yaklaşık 5 milyon olduğunu dile getiren Kızıltaş, salgın döneminde bu sayısının 300 binlere kadar gerilediğine dikkati çekti.

Türkiye'de, Basın İlan Kurumu'na kayıtlı 997 gazete olduğunu aktaran Kızıltaş, "Bunlarda toplam 6 bin 970 kişi çalışıyor. Bunlar kayıtlı rakamlar. Bu çalışanlardan 1108'i iletişim fakültesi, 1228'i ise diğer fakültelerden mezun. Meslek yüksek okulu bitirip medya sektörüne karışanların sayısı 750. Halen bu meslekte kayıtlı isimler arasında bulunanlardan 3 bin 600'ü de ilk, orta ve lise mezunu." diye konuştu.

Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Osman Bahattin Dirlik ise son yıllarda değişen teknolojinin basın yayın sektöründeki etkisini değerlendirdi.

Çalıştığı kurumun dijitalleşme adına yürüttüğü çalışmaları anlatan Dirlik, "Dünyanın en önemli gazetelerinden bazıları artık basılı olarak çıkmıyor. Elektronik anlamda okuma sayıları son derece artıyor. Dolayısıyla bu anlamda geleneksel medya araçlarının dijitalleşmesi çok kritik ve acil bir durum. İnsanlar yaklaşık 1,5 senedir salgın nedeniyle gazete alışkanlıklarına son verdi. Bütün bu alışkanları geri kazandırmak çok zor. Bu anlamda dijital okurluğu nasıl artırırız onu düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu ise "çok kanallı yayıncılık" konulu sunum yaptı. Dijital medyanın önemine değinen Kazancıoğlu, çok kanallı yayıncılığın avantajlarını aktardı.

Konuşmaların ardından kentteki yerel ve ulusal medya temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
Talihsiz kadını ormanda 5 kurşunla öldürdüler, geriye sosyal medyadan paylaştığı mesaj kaldı
Talihsiz kadını ormanda 5 kurşunla öldürdüler, geriye sosyal medyadan paylaştığı mesaj kaldı
Tüm sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiriyor! Emniyet 'hırsızlığa' karşı önemli uyarıları sıraladı
Tüm sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiriyor! Emniyet "hırsızlığa" karşı önemli uyarıları sıraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yusuf Güney Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Merve Çoban Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 16:42:40. #1.16#

title