İzmir'de yaşlı çifti darbederek ziynet eşyalarını çalan 3 şüpheli yakalandı
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İzmir'de yaşlı çifti darbederek ziynet eşyalarını çalan 3 şüpheli yakalandı

İzmir'de yaşlı çifti darbederek ziynet eşyalarını çalan 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde yaşlı çifti evlerinde darbederek ziynet eşyalarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde yaşlı çifti evlerinde darbederek ziynet eşyalarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zeytinalanı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaklaşık 4 ay önce Hüseyin K. (78) ve Güllü K'nin (80) evine gelerek çifti darbettikten sonra 20 bin lira değerinde ziynet eşyalarını çaldıkları gerekçesiyle aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gürkan K. serbest bırakılırken, Yaşar D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaşar D'nin sorgusu sonucu olayın üçüncü şüphelisi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Barış A. da bir süre sonra yol uygulamasında tespit edilerek gözaltına alındı.

Barış A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Urla'da 4 Şubat'ta Hüseyin K. (78) ve Güllü K'nin (80) evine gelen iki kişi, kapıyı açan Güllü K'yi darbetmiş, yatak odasında uyuyan Hüseyin K'yi bıçakla etkisiz hale getirmişti. Şüpheliler, evde buldukları ziynet eşyalarını alıp kaçmış, dişleri kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Güllü K. Urla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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