Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Yazlıklarınıza gidin

İzmir'de sabahın erken saatlerinden beri peş peşe meydana gelen depremler, vatandaşları tedirgin etti. Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Şu anda bir deprem fırtınası gibi bir olay var. Bu hiç iyiye işaret değil. Havalar güzel, İzmirliler yazlıklarına gitsinler." ifadelerini kullandı.

Bu sabah saat 08.03'te Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunu 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha izledi. Aynı bölgede 08:46'da 5.1 büyüklüğünde, 08.47'de ise 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntının daha olduğunu açıklandı. Saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde tekrar bir deprem meydana geldi. Son verilere göre ise bölgede 11.35'te 5.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha yaşandı.

Sarsıntılar nedeniyle bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar ise art arda yaşanan depremlerden dolayı endişeli bir bekleyişe girdi.

"YAZLIKLARINIZA GİDİN"

Haber Global ekranlarına katılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir'de meydana gelen peş peşe depremlere ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu:

"Bayraklı'dan korkarım, Bayraklı ve Bornova'da yapılar çok etkilendi. Orada yıkılma eşik değerine kadar gelen yapı sayısı çok fazla. 5.1'lik depremin artçısı 4.8 olmaz. Oradaki gerginlik boşalımı sürecek demektir. Şu anda bir deprem fırtınası gibi bir olay var. Bu hiç iyiye işaret değil. Bence İzmirlileri korkutmak istemiyorum ama uyarmak istiyorum. Havalar güzel, İzmirliler yazlıklarına gitsinler. Karaburun'da bir yıkım olmasını falan beklemiyorum. Yıkım gücü 5.1'lik depremin şiddeti, Karaburun'da 3'tür. Oraları çok sağlam. Sağlam olmayan yerler genellikle Gediz'in olduğu yerler. Menemen'in bulunduğu kesimler, Çiğli'nin bulunduğu kesimler. Şu aşamada çok fazla söylentiler çıkacaktır. Çok büyük deprem bekleniyor gibi, bunları dinlemesinler. Bununla ilgisi yok.

"GELECEK DEPREM ÇOK BÜYÜK OLMASA DA ETKİLERİ DAHA BÜYÜK OLACAKTIR"

Midilli'deki olay İzmir'de bir kırık falan oluşturmuyor. Sadece sarsıntısı geliyor. Yapı çalkalanmalarının en çok olacağı yerler, Menemen, Gediz, Karşıyaka, Bayraklı ve Bornova ovası. Bunun dışında kalan yerler kısmen orta derecede etkilenirler. Şu anda en güvenli yerler yazlıklardır. Bölgede hem yapı yorgunluğu var hem de yer hallaç pamuğu gibi atılmıştır. Dayanım ve taşıma gücünü düşürür. Gelecek deprem çok büyük olmasa da etkileri bundan sonra daha büyük olacaktır. Bilim dışı açıklamalar bugün çok olacaktır. İzmir depremi geliyor, yok İzmir kırığı hareket edecek gibi açıklamalar olacaktır, bunlara kulak asmasınlar."

"OLUMSUZ İHBAR YAPILMADI"

Depremler sonrasında AFAD tarafından yapılan açıklamada "Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

"DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARI GÖREV BAŞINDADIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Geçmiş olsun... Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun... Devletimizin tüm kurumları görev başındadır..."