İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı
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İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı

İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaralı halde bulunan caretta caretta kurtarılarak tedaviye alındı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaralı halde bulunan caretta caretta kurtarılarak tedaviye alındı.

Sahilde yürüyüş yapan gazeteci Yahya Oğuz, denizde yaralı halde bir caretta caretta olduğunu fark etti.

Oğuz'un haber vermesi üzerine bölgedeki bir balıkçı teknesi yaralı deniz kaplumbağasını tedavi ettirmek için çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi geldi.

Kurtarma ağı ile bota çıkarılan kaplumbağa, tedavi için Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Caretta carettanın ilk müdahalenin ardından Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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