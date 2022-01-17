İZMİR'DE TRANS BİREY CİNAYETİ

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre trans birey olduğu ileri sürülen Günay Ö. (48) oturduğu apartmanın girişinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre trans birey olduğu ileri sürülen Günay Ö. (48) oturduğu apartmanın girişinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi numara 873'teki apartman girişinde meydana geldi. İddiaya göre trans birey olduğu ileri sürülen Günay Ö., oturduğu apartamana girerken, arkasından gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Günay Ö.'nün ensesinden bıçaklayan şüpheli, hızla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Günay Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri apartmanın girişinde incelemede bulundu. Günay Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. soruşturma başlatan polis ekipleri şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.