İzmir'de taksiciler tek-çift uygulamasından memnun
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de taksiciler tek-çift uygulamasından memnun - Haberler
İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel

İzmir'de taksiciler tek-çift uygulamasından memnun

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle gece yarısından itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarıyla ilgili yapılan yeni düzenlemeden sonra, bugün plakasının son hanesi tek sayı olan taksiler trafiğe çıktı.

30.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:37
İzmir'de taksiciler tek-çift uygulamasından memnun

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle gece yarısından itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarıyla ilgili yapılan yeni düzenlemeden sonra, bugün plakasının son hanesi tek sayı olan taksiler trafiğe çıktı. İzmir'de görev yapan taksiciler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat gece yarısından itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışlarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Uygulama çerçevesinde, tek ve çift plaka uygulaması sayesinde bugün İzmir'de plakasının son hanesi tek sayı olan taksiler göreve çıktı. Plakasının son hanesi çift sayı olan taksiciler ise araçlarını park halinde bıraktı. Aynı zamanda, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, otobüslerde olduğu gibi taksiler de kapasitesinin yarısı kadar yolcu almaya başladı. Bir kişi ön koltuğa, bir kişi arka koltuğa olmak üzere, taksiler toplamda 2 yolcu alabiliyor. Bugün İzmir'de toplamda bin 400 taksinin görevde olduğunu aktaran İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erkan Özkan, "Hükümetimiz elinden gelen çabayı sarf ederek esnaf adına da önlemler alıyor. Genelge bizlere dün akşam saat 10 itibari ile gönderildi. Biz de haberleşme kanallarımızla taksicilerimize bildirdik. Dün gece saat 12'den itibaren tek plakalı araçlarımız çalıştı, bu gece saat 12'den sonra da çift plakalar uygulamaya devam edecek. Halkın yüzde 80'i 'evde kal' çağrısına uydu. Dolayısıyla müşteri potansiyelimizde ciddi bir düşüş oldu. Arkadaşlarımız boş yere duraklarda müşteri bekliyorlardı, boş yere trafik yoğunluğuna sebebiyet veriyorlardı. Esnafımızdan da böyle bir talep vardı. Zaten biz kendi içimizde gruplara ayrılıp o şekilde çalışmaya başlamıştık. Ama bunun resmi uygulamasına geçilmesi çok yerinde oldu" dedi.

'BİR NEBZE DE OLSA HAREKETLİLİK SAĞLANDI'Bayraklı'da taksi şoförlüğü yapan Erhan Kaya, "Tek çift sistemi bizim için her türlü avantaj sağlıyor. Yavaş yavaş da olsa tekerler dönmeye başladı. İster istemez salgından korkuyoruz ama ekmek parası için çalışmaya devam ediyoruz. Eskiden tüm arabalar bekliyordu, şimdi en azından daha çok müşteri bulabiliyoruz. Çok müşteri olmuyor yine ama bir nebze de olsa hareketlilik sağlanmaya başladı" diye konuştu.'EN AZINDAN BİRKAÇ GÜN EVDE OLACAĞIZ'Buca'da taksi şoförlüğü yapan Edip Vardar, virüs salgınıyla mücadele ettiklerini belirterek, "Bu sistem bizim için bir yandan iyi, bir yandan kötü oldu. Bizim durakta toplamda 19 araba var. Tek plaka 7, çift plaka 12 tane var. Bu tarz eşitsizlikler olabiliyor. Fakat yapacak bir şey yok, önlem önlemdir. Bir şekilde kendimizi karantinaya almak zorundayız. Dinlenmek gerekiyor. Yolcu aldığımda maske takıyorum, dezenfektan kullanıyorum. Her yolcu inip bindikten sonra da koltukları ve kapı kollarını kolonya ve dezenfektanla silip yeni yolcuya hazırlıyorum" dedi.'TEDİRGİN OLUYORUZ'Karabağlar'da görev yapan şoförlerden Fikri Deveci ise, uygulamadan memnun olduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Bir gün çalışıp bir gün çalışmamak iyi olacak bizim için. Bizim durağımız devlet hastanesine yakın, tedirgin oluyoruz haliyle. Bu şekilde en azından haftada birkaç gün evde olacağız. Araçta eldiven ve maske takıyorum. Kolonya ile hijyen sağlamaya çalışıyorum."


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14'e yükseldi
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kalben Demet Şener Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: İzmir'de taksiciler tek-çift uygulamasından memnun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 13:03:55. #1.15#
title