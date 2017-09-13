İzmir'de Şüpheli Ölüm

İzmir'in Bornova ilçesinde evinde rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan ve bayılan Kadir Aslan'ın (25) yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aslan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Aslan'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.