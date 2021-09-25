Son dakika haber... İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, arkadaşlarına misafirliğe giden Serdar Maya (29) evine döndüğü sırada sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Maya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, beyaz renkli hafif ticari araçla kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca, olayın ardından Serdar Maya'nın kanlar içerisinde yerde yattığı sırada köpeğinin yanına kimseyi yaklaştırmadığı söylendi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 370 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarına misafirliğe giden Serdar Maya köpeğiyle evine döndüğü sırada bir araçtan tabancayla ateş açıldı. Serdar Maya, kanlar içerisinde yere yığılırken, ateş açan şüpheli kişi veya kişiler, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerin, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serdar Maya Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maya, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Maya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.