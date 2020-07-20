İzmir'de sokak hayvanları için rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Gökdere'de kurulacak Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezinin temelini attı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Gökdere'de kurulacak Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezinin temelini attı. Başkan Soyer, hayvanların ve doğadaki tüm canlıların zarar görmesini, sömürülmesini, avlanmasını ve onlara işkence edilmesini meşru kılan anlayışa karşı çalışma yürüttüklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Satın alma sahiplen" sloganıyla sokak hayvanları için Avrupa standartlarında merkez kuruyor. Bornova Gökdere Mahallesi'ndeki Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezinin temeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle atıldı. Başkan Tunç Soyer, hayvanların ve doğadaki tüm canlıların zarar görmesini, sömürülmesini, avlanmasını ve onlara işkence edilmesini meşru kılan anlayışa karşı çalışma yürüttüklerini söyledi. Yaklaşık 37 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek ve bin 500 köpeğe yuva olacak Gökdere Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezinin temel atma töreninde konuşan Başkan Soyer hem sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç dostları tedavi etmeyi hem de onları insanlarla ortak bir alanda buluşturarak aralarında etkileşim sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Soyer diğer bakım evlerinden farklı şekilde tasarlanan merkezde, Türkiye'de yürütülen uygulamalara kıyasla başka bir anlayışla da yola çıktıklarını anlattı.

"Türcülüğe karşıyız"

Konuşmasında hayvanların ve doğadaki tüm canlıların yaşam hakkına kast eden kişisel ve yönetimsel uygulamaların da karşısında olduğunu belirten Soyer, şunları söyledi:

"Biz türcülüğü, tıpkı ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi mücadele edilmesi gereken bir ayrımcılık çeşidi olarak görüyoruz. Tüm canlıların yaşama hakkı vardır. Lakin bu hakkın sadece insanlara ait olduğu gibi son derece yanlış bir düşünce şekli yaygın. Hayvanların ve doğadaki diğer tüm canlıların yaşam hakkına kast edilen kişisel veya yönetimsel uygulamalar, bu yanlış fikirden besleniyor. Hayvanların, insandan daha aşağıda bulunan varlıklar olmadığını, hissedebilen canlılar olduğu, acıyı tıpkı bizler gibi yaşadığını ve hakları olduğunu kabul etmeliyiz. Bireysel olarak kendi yaşantımızda bu gerçeği idrak edersek, toplumu da değiştirebiliriz. Umuyor ve inanıyorum ki temelini attığımız Gökdere Hayvan Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezimiz ve can dostlarımız ile ilgili yürüttüğümüz diğer tüm çalışmalar, bu farkındalığın gelişmesine önemli katkılar sunacak." Başkan Soyer, hayvanseverlerden gelen öneriler doğrultusunda tesise kafeterya, gömü alanı ve yorgun yük hayvanları için dinlenme birimlerinin de ilave edileceğini söyledi. Törene Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, belediye bürokratları, HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) İzmir Temsilcisi Esin Önder, HAYTAP üyeleri ve muhtarlar katıldı.

2021'de tamamlanacak

16 barınak ve dört idari binanın yer alacağı merkez 2021'in temmuz ayında tamamlanacak ve 20.6 milyon liraya mal olacak. İlave barınaklarla tesisin kapasitesi 3 bin köpeğe kadar çıkarılabilecek.

Yeşil alan odaklı düzenleme

Tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hayvanların sorunlarının giderilmesini ve sahiplenmenin teşvik edilmesini hedefleyen merkezde veteriner hizmet birimleri, yasal ırk barınakları ve karantina bölümleri de bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca merkezde yavru köpek ve cins köpekler için birimler kuracak. Sahiplendirme temasıyla oluşturulacak ve diğer bakım evlerinden farklı olarak tasarlanan Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi, köpeklerin psikolojisi düşünülerek yeşil alan odaklı oluşturulacak. 23 bin 200 metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapılacak ve bunun 13 bin 750 metrekaresini yeşil alan oluşturacak. Merkezde ayrıca açık hava amfi gösteri alanı da bulunacak.

Eğitim verilecek

İdari birimlerin de yer alacağı merkezde eğitim amaçlı seminer ve atölye çalışmalarına ilişkin mekanlar inşa edilecek. Bu mekanlarda özellikle köpek sahiplenme ve bakımına yönelik bilgilendirmeler yapılacak. Eğitim kurumlarıyla işbirliği doğrultusunda, düzenlenecek atölye ve seminerlere öğrencilerin katılımları sağlanacak; böylece tasarım alanının kullanım sürekliliği artırılacak. Sergi işlevli duvarlarda köpeklere ilişkin bilgilere yer verilerek ziyaretçilerin sahiplenmek istedikleri köpeklerin fiziksel ve davranışsal özelliklerine ilişkin fikir sahibi olmaları sağlanacak.

Can dostlar emin ellerde

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Seyrek ve Işıkkent'te geçici köpek bakım evleri bulunuyor. Seyrek'te acil müdahaleler sonucunda uzun süreli tedaviye ihtiyacı olan köpekler ile pitbull cinsi köpekler misafir ediliyor. Işıkkent'teki barınakta ise ilçe belediyeleri ve hayvan dostları tarafından sokaktan alınıp getirilen, bakımları yapıldıktan sonra alındıkları yere bırakılıncaya kadar misafir edilen köpekler bulunuyor. Işıkkent'te ayrıca doğal ortamında kendi başına hayatını sürdüremeyecek olan sakat, yaşlı ve yavru köpeklere de bakılıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA