İzmir'de sel nedeniyle sulara kapılan araçtaki 2 kişi akıntıda kayboldu

İzmir'de hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 800 metre sürüklenen araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Gece geç saatlere kadar yapılan kurtarma çalışmalarına ara verilirken, çalışmalar bugün devam edecek.

Dün İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış denizde taşmalara neden olurken, Menderes ilçesinin Dereköy Mahallesi mevkiinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, karayolunu ortadan ikiye bölen sel sularının üzerinden geçmeye çalıştı.

2 KİŞİ KAYIPLARA KARIŞTI

Hızla akan sel sularına kapılan hafif ticari araç, sürüklenmeye başladı. İddiaya göre araçta bulunan 5 kişi panik ve korku içinde araçtan atladı. 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi ise kayıplara karıştı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olaydan sağ kurtulan 3 kişinin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada hafif ticari aracın 800 metre sürüklendikten sonra karaya oturduğu anlaşıldı. Ancak araçta bulunamayan 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ÇALIŞMALARA BUGÜN DEVAM EDİLECEK

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan sonuç alınamayınca, yoğun yağış alan bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Kayıp 2 kişinin bulunması için sabah saat 09.00 itibari ile tekrar arama kurtarma çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

NE OLDU?

İzmir'de 4 gündür aralıklarla süren sağanak yağışın etkisi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşması nedeniyle çok sayıda araç sular altında kaldı. Sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, site otoparkı ve yol kenarındaki araçlar su içerisinde kaldı.

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri siren çalarak vatandaşları uykusundan uyandırdı ve araçlarının su altında kaldığı konusunda uyardı. Öte yandan siren sesine uyanan site sakinleri, araçlarına koşarak otomobillerini kurtarmaya çalıştı. Su altında araçları kalan vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, araçları su altında kalmasından ötürü bazı vatandaşlar çalışmayan araçları çekici yardımıyla çekti.