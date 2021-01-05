Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

05.01.2021 04:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 05:05

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve otoparkları su bastı.

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve otoparkları su bastı.

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan yağış ana yol ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Alt geçitlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar buralardan geçmekte güçlük çekti.

Karşıyaka ilçesinde oturduğu binanın otoparkını su basan Hakan Tuza, "İZSU'nun bu sokaktaki kanalizasyonu yapmaması dolayısıyla mahalleyi su bastı. Arabalarımız her şey su altında. Bununla alakalı Büyükşehir Belediyesine gerekli başvuruları yapmamıza rağmen, bize gelip yardımcı olmuyorlar. İkinci katlara balkonlara kadar su çıktı. Her yağmurda bu rezilliği çekiyoruz. İZSU gelip bu yolu yapması gerekiyor. Buraya kanal açılması gerekiyor." diye konuştu.

Evinin bir kısmını su basan Serdar Kara da kendi imkanlarıyla evine dolan yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştığını söyledi.

Daha önce de evini su bastığını ifade eden Kara, "Motoru çalıştırdım. Ancak hala suyu boşaltamadım. Karşı komşumda henüz boşaltamadı. Oraya da su girdi. İtfaiye ekipleri geldi. İtfaiye daha önceki çağrımızda gelemedi çünkü her yerde çok yoğun su baskını vardı. Yetişemedi. İtfaiye de haklı bizde haklıyız." dedi.

Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı
Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı
Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı
Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Cemal Hünal Prens Harry Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Kaza Ocak Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 05:05:53. #1.15#
title