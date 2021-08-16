İzmir'de pikap bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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İzmir'de pikap bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de pikap bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir aracın bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir aracın bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

E.B'nin kullandığı 35 HA 7705 plakalı pikap, Mordoğan Mahallesi Ardıç mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki yolculardan Selin Kabakçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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