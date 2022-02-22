İzmir'de paylaşımları tepki çeken CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur partisinden istifa etti

Sosyal medya hesabı üzerinden bir kadının fotoğrafını kullanarak zeytinyağı fiyatlarına dikkat çektiği paylaşım yoğun tepki çeken CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur partisinden istifa etti.

CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur'un, sosyal medya hesabı üzerinden bir kadının fotoğrafını kullanarak zeytinyağı fiyatlarına dikkat çektiği paylaşım yoğun tepki aldı.

Uygur, paylaşımında, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zerafete bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor. Tavada yapacaksınız. Tavanın içerisine koyunca kısık ateşte çıtır çıtır ses getirecek. Adeta bir asalet timsali. Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem. O şişenin içinde duruşundaki sadeliğe bakın. Bence Ayvalık yöresi zeytinyağı ve 0 asit. En az 100 TL'dir litresi. Gerçekten muhteşem değil mi? (Siz ne zannetmiştiniz ki?)" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım sonrası çok sayıda kişi meclis üyesine tepki gösterdi. Tepkiler sonrasında Uygur, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti listesinden girdiğim, ittifakın devamı için CHP Meclis üyesi olarak devam ettiğim ve 3 yıldır güzel dostluklar edindiğim CHP üyeliğinden sürecin getirdiği sorumluluklar ve gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Politika