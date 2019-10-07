İzmir'de pamuk deposunda yangın

07.10.2019 19:32

İzmir'in Foça ilçesinde pamuk deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gerenköy Mahallesi'nde bir firmaya ait pamuk deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çalışanlar, alevlerin deponun diğer kısımlarına sıçramaması için iş makineleriyle pamukları dışarı taşıdı.

Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında depodaki pamuklar zarar gördü.

Kaynak: AA