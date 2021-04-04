İzmir'de otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
İzmir'de otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Erkan'ın kullandığı 35 ARL 997 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Bornova Viyadüğü yakınlarında kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Sürücü araçtan savrulurken, yanında bulunan Didem Merat ise araçta sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Erkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Merat ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erkan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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