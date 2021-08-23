İzmir'de ortak akıl buluşması

İzmir'de yerel yönetimler ve sivil toplum örgütü temsilcileri Kadınların Gücü Kültür Eğitim ve Yardımsevenler Derneği'nin (KADGÜÇ) düzenlediği buluşmada bir araya geldi.

İzmir'de yerel yönetimler ve sivil toplum örgütü temsilcileri Kadınların Gücü Kültür Eğitim ve Yardımsevenler Derneği'nin (KADGÜÇ) düzenlediği buluşmada bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Av. Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcı demokrasi anlayışı ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

İlçe belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri Kadınların Gücü Kültür Eğitim ve Yardımsevenler Derneği'nin (KADGÜÇ) düzenlediği buluşmada bir araya geldi. Kadınların siyasal, ekonomik ve sosyal alanda daha aktif yer alması için yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i temsilen katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Av. Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanda yaptığı çalışmaları anlattı.

Desteğimiz sürecek

Sivil toplum örgütlerinin ülke ve kent yönetimlerinde önemli bir güç olduğunu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sivil toplum örgütleri ile el ele çalıştığına dikkat çeken Kökkılınç, "Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının her zaman desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer göreve geldiği günden bu yana kenti ortak akıl ile yönetiyor ve sivil toplumun görüşlerine önem veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcı demokrasi anlayışı ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve her daim destek olacağız" dedi. KADGÜÇ Derneği Başkanı Özgül Denizaltı, sivil toplum örgütleri ile yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine dikkat çekerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Habermetre