İzmir'de orman yangınları

İzmir'in Ödemiş, Karşıyaka ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Körfez Evleri semti ve Buca Çamkule Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 yangına 4 helikopter ve 10 arazöz ile müdahale edildi. Her 2 yangında maki ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu 2'şer dekar alan zarar gördü.

Ödemiş'in Horzum Mahallesi'nde çıkan yangın da Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Horzum Mahallesi Muhtarı Yılmaz Öz, Boncukludere mevkisinde dumanların çıktığını görür görmez itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, "Ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında çam ağaçları zarar gördü." dedi.

Yangında yaklaşık 15 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA