İzmir'de orman yangını çıkarmak isteyen şüpheli, PKK/KCK üyesi çıktı
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İzmir'de orman yangını çıkarmak isteyen şüpheli, PKK/KCK üyesi çıktı

İzmir'de orman yangını çıkarmak isteyen şüpheli, PKK/KCK üyesi çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Buca ilçesinde dört ayrı noktada orman yangını çıkartmak isteyen ve olay yeri yakınında yakalanan şüpheli, terör örgütü PKK/KCK üyesi olma suçundan tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde dört ayrı noktada orman yangını çıkartmak isteyen ve olay yeri yakınında yakalanan şüpheli, terör örgütü PKK/KCK üyesi olma suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 12 Haziran günü saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Buca Koop Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda dört ayrı noktada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının dört ayrı noktada çıktığının tespiti üzerine derhal soruşturma başlatılırken, soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM Şube Müdürlüğü, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü VE Orman Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattı. Bölgede ekiplerinin yapmış olduğu ortak çalışma sonucunda D.A (37) isimli şüpheli olay yeri civarında yakalandı.

Terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan D.A., yapılan sorgulaması ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

İzmir'de orman yangını çıkarmak isteyen şüpheli, PKK/KCK üyesi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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