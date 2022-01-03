İzmir'de ölü caretta caretta bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde sahilde ölmüş caretta caretta bulundu.

Güvendik Mahallesi'ndeki Menteş Askeri Kampı yakınlarında sahilde hareketsiz halde bir caretta caretta olduğu ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi.

Kaplumbağanın cansız bedeni Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şubesi görevlilerine teslim edildi.

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri

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