İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü
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İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatilcilerin akın ettiği İzmir'de ilginç anlar yaşandı. Hava güneşliyken, bir anda kapandı ve fırtına çıktı. Vatandaşlar, bulutların ilginç halini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil cennetine dönüşen İzmir'de ilginç olaylar yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren güneşli olan kente bir anda kara bulutlar çöktü ve fırtına çıktı. Yer yer yağmurların da görüdüğü İzmir'de yaşananlar, vatandaşları paniğe uğrattı. Çok sayıda vatandaş, dışarıda fırtına olmasına rağmen, havanın çok sıcak olduğunu aktardı.

İzmir'de neler oluyor! Havada anlam verilemeyen olaylar görüldü

BULUTLARIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, havanın kapanmasının ardından gökyüzünde görülen ilginç bulutların da fotoğrafını paylaştı. Bir vatandaş tarafından paylaşılan görüntüde, bulutların anlam verilemeyen hali dikkat çekti. Fotoğrafta çok sayıda bulutun, parçalı şekilde yan yana durduğu görülüyor. Ancak bulutların dizilişinin diğer bulutların her zaman aldığı şekle benzememesi ilgiyle karşılandı.

İzmir'de neler oluyor! Havada anlam verilemeyen olaylar görüldü

"DOĞANIN DENGESİNİ BOZDUK"

Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından İzmir'le ilgili yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

Doğanın dengesini bozduk. Bozmaya da devam ediyoruz. İzmir'de şu anda yaşananlar bundan ibaret. Yaz ayları ancak doğa tepki veriyor. Doğanın da kafasını karıştırdık maalesef.

İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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