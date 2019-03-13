İzmir'de Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük

İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (8)

GÖÇÜK ALTINDA KALANLARIN YAKINLARINDAN TEPKİ

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçi Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ın yakınlarından bazıları, arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini savunarak, görevlilere tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine AFAD'dan bir görevli ailelerin yanına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görevli, göçük alanında olması gerektiği gibi çalıştıklarını, bu süreci hızlandırmaları halinde yaşama şansını azaltacakları endişesini taşıdıklarını söyledi. Aile bireylerinden bazıları, çalışmaların yapıldığı alana götürüldü.

Kaynak: DHA