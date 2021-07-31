İzmir'de kuru incir üreticilerine kerevit dağıtımı yapıldı
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İzmir'de kuru incir üreticilerine kerevit dağıtımı yapıldı

İzmir'de kuru incir üreticilerine kerevit dağıtımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

Türkiye'nin kuru incir üretiminde öncü illerinden İzmir'de üreticilere kerevet dağıtıldı.

Türkiye'nin kuru incir üretiminde öncü illerinden İzmir'de üreticilere kerevet dağıtıldı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'de incir üretiminin yüzde 50'sinin gerçekleştiği Tire'de, incir kurutma işleminde kullanılan kerevet dağıtımının gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Ege İhracatçı Birliklerinin katkısıyla 2 yıldır kerevet dağıtımı yaptıklarını aktardı.

İzmir'de son 2 yılda yaklaşık 12 bin bir kerevet dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Özen, şunları kaydetti:

"Ülkemizin önemli ihraç ürünlerinden olan kuru incir ile ilgili Avrupa Birliği'nden alınan hızlı alarm bildirimlerinin önlenmesi, azaltılması, ihracata yönelik daha kaliteli ve güvenilir ürünlerin üretilmesi ile vatandaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşlarının sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri tarafından temin edilen 6 bin 750 plastik kurutma kerevetini incir üretiminin yoğun olduğu Tire, Beydağ, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde dağıtmaya başladık."

Çiftçilerden gelen yoğun talep ile kerevet dağıtımını tekrarladıklarını belirten Özen, desteklerinden dolayı Ege İhracatçı Birliklerine teşekkür etti.

Özen, her şart ve koşulda, her türlü destekle İzmirli üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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