İzmir'de kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu - Haberler
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İzmir'de kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu

İzmir'de kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu
AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde bekçilerin kovalamaca sonucu yakaladığı şüphelinin üst aramasında 54 gram esrar ile 1 gram metamfetamin bulundu.

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İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde bekçilerin kovalamaca sonucu yakaladığı şüphelinin üst aramasında 54 gram esrar ile 1 gram metamfetamin bulundu.

Alınan bilgiye göre, Urla Sanayi Sitesi civarında devriye görevi yapan bekçiler, şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu Zafer Caddesi'nde yakalandı.

Şüpheli E.K'nin üst aramasında 54 gram esrar ve 1 gr. metamfetamin ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri

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