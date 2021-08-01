İzmir'de kentsel dönüşüm tam gaz sürüyor
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İzmir'de kentsel dönüşüm tam gaz sürüyor

İzmir'de kentsel dönüşüm tam gaz sürüyor
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Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin üçüncü ve dördüncü etabında inşa edilecek yaklaşık bin konut için alanda hak sahiplerine ait mevcut yapıların tahliye ve yıkım işlemleri tamamlandı.

Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin üçüncü ve dördüncü etabında inşa edilecek yaklaşık bin konut için alanda hak sahiplerine ait mevcut yapıların tahliye ve yıkım işlemleri tamamlandı. Başkan Tunç Soyer, "İzmir'i güvenli hale getirmek ve yurttaşlarımızın yeşil alanları ve sosyal donatı alanlarıyla daha sağlıklı bir çevrede olmasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yüzde 100 uzlaşı, yerinde dönüşüm ve "Büyükşehir güvencesi ve garantörlüğü" ilkeleriyle kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy kentsel dönüşüm alanında 170 konut ve 20 işyerini kapsayan ikinci etap için inşaat yapım çalışmalarını hızlandırdı. Örnekköy'de üçüncü ve dördüncü etapta Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON tarafından inşa edilecek yaklaşık bin konut için alanda hak sahiplerine ait mevcut yapıların tahliye ve yıkım işlemleri de tamamlanarak ruhsat alma aşamasına geçildi. 68 bin metrekare yeşil alan Projenin diğer etapları için ihale hazırlıklarının sürdüğünü belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 18 hektarlık Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında toplamda 3 bin 520 adet konut ile 338 adet işyeri inşa edilmiş olacak. Proje kapsamında alanda 4 bin 200 metrekare kapalı alanı olan iki katlı yeni pazar alanı, taşıtlar için yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanları, 3 bin 500 metrekare kapalı alanı olan spor tesis binası ve sosyal alanlar yapılacak. Projeyle aynı zamanda alana 68 bin metrekare yeşil alan ve 20 bin metrekare sosyal donatı alanı kazandırılacak. Çünkü biz hem riskli konutlarda oturan yurttaşların sağlıklı yapılarda oturmasını sağlamayı hem de yaşanabilir kentsel alanlar yaratmayı hedefliyoruz. İzmir'i güvenli hale getirmek ve yurttaşlarımızın yeşil alanları ve sosyal donatı alanlarıyla daha sağlıklı bir çevrede olmasını sağlamak için pandemi koşullarında da hiç ara vermeden çalışmaya devam ettik" dedi. Süreç hızlandı Altı ayrı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Soyer, "Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin de ihalelere katılması için karar aldık. Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'un sürece dahil olmasıyla birlikte kentsel dönüşüm projelerinde yavaşlayan süreci hızlandırarak piyasada yaşanan tıkanıklığı aştık. Böylece Örnekköy'de ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarda konut ve işyerinden oluşan toplamda bin 200 bağımsız birimin yapım işini başlatabildik" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

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