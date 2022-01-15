İzmir'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

İzmir'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Kınık ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan hamile keçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan hamile keçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Ocak'ta Elmadere Mahallesi Laledaş mevkisinde hamile bir keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Arama Kurtar Derneği (AKUT) ekipleri, keçiyi kurtarmak için bölgeye gitti.

Ekipler, kötü hava şartları nedeniyle keçiye 4 günde ulaşabildi. Halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli'nde, vatandaşlara mezarlarını taşımaları için anonslar yapılıyor

Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli'nde, vatandaşlara mezarlarını taşımaları için anonslar yapılıyor

 YSK, il ve ilçe seçim kurullarının kuruluş esas ve ilkelerini belirledi

YSK, il ve ilçe seçim kurullarının kuruluş esas ve ilkelerini belirledi

 Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi

Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi
AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

İzmir'in Kınık ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan hamile keçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

title