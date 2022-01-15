İzmir'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
İzmir'in Kınık ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan hamile keçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan hamile keçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Ocak'ta Elmadere Mahallesi Laledaş mevkisinde hamile bir keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Arama Kurtar Derneği (AKUT) ekipleri, keçiyi kurtarmak için bölgeye gitti.
Ekipler, kötü hava şartları nedeniyle keçiye 4 günde ulaşabildi. Halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan keçi, sahibine teslim edildi.
AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri