İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
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İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı

16.01.2021 18:48 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:09
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı

İZMİR'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışında, vatandaşlar kar topu oynadı.

İZMİR'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışında, vatandaşlar kar topu oynadı.

Türkiye'de birçok bölgede etkili olan kar yağışı, İzmir'de de etkisini gösterdi. Akşam hava sıcaklığı bazı bölgelerde eksi 2 dereceye kadar düşerken, yüksek kesimler beyaza büründü. Aliağa, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde kar yağışını gören İzmirliler, kar topu oynamaya çıktı. Lapa lapa yağan kar, kara alışkın olmayan İzmirlilerde coşku yarattı. Başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar, kapı önüne inerek, kar topu oynadı. Karla kaplanan İzmir- Manisa kara yolu Sabuncubeli mevkisinde ekipler, kar küreme araçlarıyla yolları temizleyerek, tuzlama çalışması yaptı. Beyaza bürünen ağaçlar ve yollarda, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, vatandaşlar fotoğraf ve video çekti.

'KAR TOPU OYNADIK, ÇOK MUTLUYUZ'Eşi ve bebeğiyle Sabuncubeli'nde kar topu oynayan Çiğdem Güler, "2 senedir İzmir'deyim. Burada birkaç senedir böyle yağmıyormuş. Kar yağdığını duyunca koşa koşa geldik buraya. Eşimle beraber kar topu oynadık. Çok mutluyuz. Şu ortamı gördükten sonra çok sevindik. Hava çok güzel. Kış mevsimini zaten çok seviyorum. Herkes gelsin buraya" dedi.Ticari aracıyla Manisa yolunda mola veren Seray Kırlıgür ise "Manisa'ya gidecektim ama yollar karla kaplı olduğu için korkup, dönüşe geçtim. Çok yağıyor. İzmir'de kar görmek farklı. Ama çoğu yerde yağıyor şu an" dedi.

İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı
İzmir'de kar yağışı kentte coşku yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

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